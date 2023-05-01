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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عام قاسٍ .. جندي بالجيش الأوكراني يفجر مفاجآت بشأن الحرب ويفضح كييف

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

انتشرت التكهنات حول ساعة الصفر المحتملة من هجوم الجيش الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية، وسط استمرار روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأفادت صحيفة بريطانية، بأن الدول الغربية قلقة بشأن عدم استعداد القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية على الرغم من ضخ الغرب المالي الضخم في الجيش الأوكراني.

جندي بالجيش الأوكراني يفضح كييف

وقال جندي أوكراني للصحيفة، إنه يأمل في الحصول على المزيد من الخبرة القتالية قبل بدء الهجوم الأوكراني الكامل، معترفا بأن “القوات الأوكرانية ليست جاهزة، وأنهم بحاجة إلى مزيد من التدريب ويحتاجون إلى مزيد من الوقت”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مخاوف الجندي تعكس مخاوف كثيرين في واشنطن وعواصم أوروبية أخرى ضخت المليارات لدعم أوكرانيا لكنها قلقة بشأن حالة جيشها بعد عام قاسٍ.

كما استشهدت بإحدى وثائق الدفاع المسربة للبنتاجون على أنها تجادل بأن أوكرانيا قد تفشل في حشد ما يكفي من القوات والأسلحة، وستكون أقل بكثير من أهدافها لاستعادة الأراضي.

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يأتي ذلك بعد أن حذرت مجلة بريطانية أواخر الشهر الماضي من أن هجوم كييف المضاد المخطط منذ فترة طويلة ضد القوات الروسية قد ينتهي بتطويق القوات الأوكرانية، لأسباب ليس أقلها أن أوكرانيا لديها إمداد محدود من صواريخ أرض جو اللازمة ردع القاذفات الروسية .

وبحسب المجلة، يجب على أوكرانيا وداعميها الغربيين الاستعداد لاحتمال أن يؤدي الهجوم المضاد إلى مكاسب رمزية فقط، أو ما هو أسوأ.

وسبق هذه المزاعم المشرعة الأوكرانية ألكسندرا أوستينوفا لإخبار إحدى وسائل الإعلام الأمريكية أن كييف خططت لبدء هجوم مضاد قبل نهاية أبريل، لكن نقص الأسلحة 'دفع موعد الإطلاق إلى ما لا نهاية'.

وزعمت أن الجيش الأمريكي قام بتسليم أسلحة أقل بكثير إلى كييف مما طلب وزير الدفاع الأوكراني فاليري زالوجني من وزارة الدفاع الأمريكية تقديمه.

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