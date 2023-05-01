مصطفي درويش قبل وفاته: كتبت وصيتي واديتها لأخواتي عشان يبقوا عارفين كل حاجة

قدم الفنان الراحل مصطفى درويش، أعمال مميزة، قبل وفاته، وهو ما جعل الجميع يتفاعل معه، وتأثر الجميع عندما أصيب بـ فيروس كورونا في وقت الأزمة.

وأضاف "مصطفي درويش" خلال استضافته في برنامج "معكم مني الشاذلي" عقب إصابته بوعكة صحية كتب وصيته الأخيرة، قائلا "تعبت والوجع كان شديد والحرارة زادت وعملت فحوصات ولقيت عندي التهابات علي الصدر".

وتابع أنه أخبر إخوته عن كل شئ يخصه وكتب وصيته الأخيرة وأخبر كل من حوله بما له وعليه حتي يقومون بتسديد كل شئ عليه في حالة وفاته.

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