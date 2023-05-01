ليست نقاشية.. المستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.. فيديو

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن يوم الأربعاء القادم سيشهد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الحوار في المقام الأول هو حوار سياسي لكنه سيدور حول الموضوعات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، التي تمثل أولويات للمجتمع المصري في المرحلة المقبلة".

وأشار المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: "الجلسة الافتتاحية سيحضرها عدد كبير وستشهد تنوعا كبيرا في الموضوعات، وتلقينا طلبات كبيرة للمشاركة وطلبات كثيرة بمقترحات من كل شكل ومن كل نوع".

وأوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: "الجلسة الافتتاحية لن تكون الجلسة النقاشية المفصلة، لكنها ستكون الجلسة الافتتاحية، وبعدها سيكون هناك 3 أيام في الأسبوع ثابتين للحوار الوطني لمناقشة مختلف المحاور".

وتابع المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: "سيكون هناك 3 أيام في الأسبوع للحوار الوطني حتى يتم الانتهاء من جدول القضايا التي تم تحديدها بعدد 113 قضية"، مضيفا: "ما يميز الحوار الوطني الحالي أنه حوار ترتيب أولويات عن طريق إشراك المواطنين والرأي العام وممثلي الرأي والمجتمع المدني وجميع فئات المجتمع لترتيب الأولويات".