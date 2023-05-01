مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث مروع على صحراوي الإسماعيلية.. صور

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الاثنين، بينما أصيب 10 آخرون، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بالقرب من مفارق سرابيوم.

وتلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري إبراهيم مساعد المحافظة ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ السلامة بإقليم القناة يفيد بورود بلاغا عن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص رقم ط ص ل 1132 على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بالقرب من مفارق سرابيوم فيما اصطدمت سيارة ملاكي بالميكروباص بعد انقلابه.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بـ 8 سيارات إسعاف الي مكان الحادث لنقل المصابين من مكان الحادث والذي أسفر عن وفاة هانى السيد موسى القنطرة شرق 45 عاما، بينما تم نقل 7 مصابين لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى أبو خليفة فيما تم نقل 3 آخرين الي مستشفى جامعة قناة السويس.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول تفاصيل وملابسات الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.