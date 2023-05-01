عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المبعوث الأممي للسودان: مفاوضات الحل من المحتمل أن تجرى في السعودية

صدى البلد

قال المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتيس اليوم، إن مفاوضات الحل في السودان ستجرى على الأرجح في السعودية. مضيفا، أنه لا تنافس بين مبادرة إيغاد والمبادرة السعودية الأمريكية.

 

وأكد المبعوث الأممي للسودان خلال تصريحات لشبكة "العربية"، أن صوت الرصاص أعلى من صوت العقل في السودان حاليا. وسنحتاج لإطلاق العملية السياسية مجددا بعد وقف إطلاق النار.

 

وأضاف فولكر بيرتيس، هناك إدراك أكبر لدى طرفي الأزمة بضرورة الحل، كما أن  الحديث جار ٍ عن مفاوضات فنية لضمان وقف إطلاق النار. وأشار إلي أن  الجيش والدعم السريع وافقا على محادثات فنية لتثبيت الهدنة.

 

وشدد على ضرورة التوصل إلي وقف إطلاق نار دائم وثابت مع آلية مراقبة وتحقق، مضيفا أن الأولوية حاليا لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة. وسنعود لمسألة الترتيبات السياسية بعد تثبيت وقف إطلاق النار.

 

وأكد المبعوث الأممي للسودان، أنه يبحث مع أمريكا والسعودية التفاصيل اللوجستية للمفاوضات.

 

وتابع، طرفا الصراع تصورا أنهما قادران على تحقيق النصر، ويجب أن يكون هناك تفاهم مشترك حول شروط وقف إطلاق النار.

وقف إطلاق نار وقف إطلاق النار المبعوث الأممي السعودية السودان مبادرة إيغاد المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتيس مبادرة السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

بيان عاجل من بايدن بعد انهيار بنك أمريكي جديد

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

صدمة وبكاء.. انهيار خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش في جنازته

ترشيحاتنا

رجعو لبعض بعد 6 شهور.. صور تجمع نسرين طافش وزوجها حذفتها من قبل

"Blackrock" تزرع 50 شريحة إلكترونية في أدمغة مرضى لعلاج الشلل والعمى.. فيديو

لدفعة 2022.. تعليمات من النيابة الإدارية لحضور المقابلات الشخصية

الزمالك يلغي السفر للامارات لخوض مباراة السوبر

تحذيرات من معركة كبيرة بين روسيا وأوكرانيا.. ماذا يحدث عند نهر دنيبرو؟

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. الصور الأولى من The Crown الموسم السادس

ظهرت بسيجارة.. 3 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب فى مأزق.. شاهد

قبل حفل التتويج| قراران من الملك تشارلز بشأن 200 كرسي تاريخي.. فيديو

ماذا يفعل الثوم للمعدة؟

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ