المبعوث الأممي للسودان: مفاوضات الحل من المحتمل أن تجرى في السعودية

قال المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتيس اليوم، إن مفاوضات الحل في السودان ستجرى على الأرجح في السعودية. مضيفا، أنه لا تنافس بين مبادرة إيغاد والمبادرة السعودية الأمريكية.

وأكد المبعوث الأممي للسودان خلال تصريحات لشبكة "العربية"، أن صوت الرصاص أعلى من صوت العقل في السودان حاليا. وسنحتاج لإطلاق العملية السياسية مجددا بعد وقف إطلاق النار.

وأضاف فولكر بيرتيس، هناك إدراك أكبر لدى طرفي الأزمة بضرورة الحل، كما أن الحديث جار ٍ عن مفاوضات فنية لضمان وقف إطلاق النار. وأشار إلي أن الجيش والدعم السريع وافقا على محادثات فنية لتثبيت الهدنة.

وشدد على ضرورة التوصل إلي وقف إطلاق نار دائم وثابت مع آلية مراقبة وتحقق، مضيفا أن الأولوية حاليا لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة. وسنعود لمسألة الترتيبات السياسية بعد تثبيت وقف إطلاق النار.

وأكد المبعوث الأممي للسودان، أنه يبحث مع أمريكا والسعودية التفاصيل اللوجستية للمفاوضات.

وتابع، طرفا الصراع تصورا أنهما قادران على تحقيق النصر، ويجب أن يكون هناك تفاهم مشترك حول شروط وقف إطلاق النار.