الجيش السوداني ينشر فيديو يوثق استسلام مجموعات من ميليشيا الدعم السريع

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن الجيش السوداني قام بنشر فيديوهات تظهر مجموعات من الذين سلّموا أنفسهم إلى القوات المسلحة السودانية من ميليشيا الدعم السريع.

وأضافت القناة أن المجموعة التي قامت بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للقوات المسلحة السودانية هي مجموعة من سلاح المهندسين التابع لميليشيا الدعم السريع.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.

