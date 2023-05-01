مقرات مركزية جديدة لحزب الحركة الوطنية بالتجمع والشروق والعبور وبدر والعاصمة الإدارية

اصدر اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية قراراً بافتتاح مقر مركزى جديد للحزب بالتجمع علي ان يتم افتتاح عدد اخر من المقرات خلال الأيام القليلة المقبلة بمدن الشروق والعبور وبدر والعاصمة الإدارية الجديدة .

- تكليفات جديدة

وقال اللواء رؤوف السيد، انه تم اصدار تكليفات بان يتم لاحقا إصدار القرارات التنظيمية الخاصة بقواعد العمل بهذا القطاع والهيكل التنظيمي له، مشيرا الي ان مقر الحزب المشار اليه في التجمع الأول يقع بمحور مصطفى كامل مربع ۱۰۰۰٤ مبنى رقم ١١ القاهرة الجديدة .

- فاعليات وندوات توعوية

وشدد رئيس الحركة الوطنية المصرية علي ان الحزب يستهدف خلال المرحلة المقبلة توسيع دائرة انتشاره والتواصل مع المواطنين وعقد سلسلة من الفعاليات والندوات التوعوية التي تثقف وتؤهل وتدرب لصناعة كوادر حزبية وقيادية مؤهلة لممارسة العمل السياسي والحزبي بفهم ووعي وفي اطار دستوري وقانوني كوادر قادرة علي خوض اي سباق انتخابي خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة .

- حوار وطني بلا خطوط حمراء

وأضاف اللواء رؤوف ان الدولة مقبلة علي حوار وطني خلال الساعات القادمة حوار يسع الجميع ويفتح النقاش بدون خطوط حمراء لكافة القضايا والملفات التي تهم المجتمع والأحزاب السياسية ركن مهم من اركان هذا الحوار وعليها مسئوليات لإنجاح التجربة ليس في قاعات وجلسات الحوار فقط بل من خلال الانتشار والتواجد مع المواطنين والانتشار في ربوع الجمهورية.

وأشار إلى أن هذا ما يستوجب ضرورة التوسع في انشاء المقرات والتشكيلات التنظيمية وضم كوادر علي درجة عالية من العلم والفهم والسمعة الطيبة بما يمكنها من إدارة العمل الحزبي بنجاح بما يخدم جمهوريتنا الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

- نص القرار رقم ١٨

وجاء نص القرار الذي حمل رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣م كالاتي : بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧م وتعديلاته ، وبعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب ونظرا لرغبة الحزب فى امتداد نشاطه للمدن الجديدة في شرق وشمال القاهرة.

تقرر الآتي : المادة الأولى : يتم افتتاح مقر مركزى للحزب بالتجمع يكون من بين مهامه افتتاح عدد من المقرات بمدن الشروق والعبور وبدر والعاصمة الإدارية الجديدة .

المادة الثانية : يكون مقر الحزب المشار اليه : التجمع الأول، محور مصطفى كامل مربع ۱۰۰۰٤ مبنى رقم ١١ القاهرة الجديدة.

المادة الثالثة : سيتم لاحقا إصدار القرارات التنظيمية الخاصة بقواعد العمل بهذا القطاع والهيكل التنظيمى له .

المادة الرابعة : ينفذ اعتبارا من تاريخه .

- عبد الرحمن حسن مساعدا للشباب

الجدير بالذكر ان اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية كان قد وافق في وقت سابق أمس على المذكرة المقدمة من الدكتور أحمد الضبع الأمين العام ونائب رئيس الحزب لتعيين الدكتور عبد الرحمن حسن محمد سليمان عضوا بالأمانة العامة للحزب وأمينا مساعدا لأمانة الشباب المركزية وحمل القرار رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٣م.

وجاء فيه ، بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧م وتعديلاته ، وبعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب - وبعد العرض على السيد رئيس الحزب وموافقته .

تقرر الآتى : المادة الأولى : يتم تعيين الدكتور عبد الرحمن حسن محمد سليمان عضوا بالأمانة العامة للحزب وأمينا مساعدا لأمانة الشباب المركزية .. المادة الثانية : ينفذ إعتبارا من تاريخه .