تنظيم ورشتي عمل حول التوظيف والربط بسوق العمل بجامعة جنوب الوادي

نظمت جامعة جنوب الوادي ورشتي عمل حول "التوظيف والربط بسوق العمل" والتي عُقدت على هامش فعاليات ورشة عمل حول "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي"، بحضور قيادات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس الماضي.

وتضمنت الفعاليات تنظيم ورشتي عمل (الأولى) قدمها الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل بعنوان "جانب التوظيف والربط بسوق العمل"، و(الثانية) قدمها الدكتور ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق دعم المبتكرين والنوابغ بالوزارة، بعنوان "الابتكار وريادة الأعمال"؛ لربط المؤسسات الأكاديمية بالصناعة.

والتي شملت ضمن بنودها أهمية الاستثمار في التعليم والعنصر البشرى، والذى أعطت له الدولة أهمية قصوى لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تطوير منظومة التعليم الجامعي؛ ليتناسب مع متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأكد الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، خلال ورشة عمل "التوظيف والربط بسوق العمل" على أن الوزارة بصدد إنشاء صندوق لدعم المسار المهني والتأهيل لسوق العمل؛ بهدف تقديم الدعم والرعاية لمراكز دعم المسار المهني التي تم تأسيسها بالجامعات المصرية، مؤكدًا أهمية وضع البنية الأساسية اللازمة لتشغيل تلك المراكز، وعلى رأسها منصة إدارة الخدمات المهنية (CSM)، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل إنشاء منصات تفاعلية بسبع جامعات حكومية تغطي سبعة محافظات مصرية، بحيث تديرها منصة مركزية بالوزارة لإدارة منظومة الخدمات المهنية بتلك المراكز.

وأشار الدكتور فريد إلى مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعات، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأوضح الدكتور أيمن فريد أن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعات يعُد نموذجًا متكاملاً لتوجيه الطلاب والخريجين وتنمية مهارات ريادة الأعمال، كما تعد همزة الوصل الفعالة للربط بين التعليم والتدريب والبحوث الأكاديمية من جهة، والصناعة والخدمات ورجال الأعمال من جهة أخرى، فضلاً عن إتاحة الفرصة لشباب الجامعات للتواصل مع قطاع الأعمال.

وأضاف مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل إلى أن هناك نحو مليون خريج جديد سنويًا يدخلوا سوق العمل، لافتًا إلى حرص المنظمة على توفير فرص عمل لائقة للشباب، وبناء قدراتهم، وتحقيق التواصل بينهم وبين أصحاب العمل.

وفي سياق متصل، شارك الدكتور ماجد غنيمة مدير الشراكات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع للوزارة في فعاليات ورشة عمل، بعنوان (الابتكار وريادة الأعمال لربط المؤسسات الأكاديمية بالصناعة)، مشيدًا بالوحدات والبرامج المختلفة بالجامعات لاكتشاف ورعاية الموهوبين، والنوابغ، والمبتكرين، ورواد الأعمال.

وأشار الدكتورة ماجدة غنيمة إلى حرص صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إنشاء منظومة تتكامل فيها كافة جهود هذه الوحدات والبرامج بما يتماشى مع تحقيق أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى تعظيم الجهود المبذولة وتذليل العقبات التي قد يواجهها المبتكرون والباحثون ورواد الأعمال، وتشجيع المخترعون على المزيد من الابتكارات التكنولوجية، ودعم الشركات الناشئة إلى سوق العمل، مما سينعكس على تحسن الاقتصاد المصري.

وأوضح الدكتور ماجد غنيمة أن الصندوق بالتعاون مع الوزارة أطلق "أوليمبياد الابتكار المصري" والذي يعُد أكبر برنامج داعم للابتكار وريادة الأعمال في مصر، بإجمالي دعم وتمويل 100 مليون جنيه، موجهً إلى الطلاب والباحثين وخريجي الجامعات والمعاهد البحثية؛ لنشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، والعمل على ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع الفعلية، وتحويل الأفكار المُبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية.