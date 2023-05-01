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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تعقيم القطط حرام أم حلال؟ دار الإفتاء تكشف الحكم

تعقيم القطط
تعقيم القطط

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل تعقيم القطط حرام أم حلال؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن تعقيم القطط معناه إنهاء صلاحية الإنجاب عند القطط، وهذا التعقيم منع لحاجة خلقها الله ووضعها للبشر.

وأشار إلى أن الأصل في المسألة ألا يجوز للإنسان أن يلجأ إلى تعقيم القطط إلا إذا وجدت الحاجة لذلك أو توجد مشكلة وأشار الطبيب البيطري إلى أهمية تعقيم القطط، فالمسالة ليست اختيارية.


ولفت شلبي، أن تعقيم القطط في الأصل اعتداء على حرمة الحيوان، مشيرًا إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخبر بأنَّ تعذيب الحيوان وسوء معاملته، أو منعه عن الطعام والشراب حتى يموت، حرام شرعًا ويكون سببًا في دخول النار.

واستدل الدكتور محمود شلبي، بما رُوى عن جُوَيْرِيَة بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُذِّبَتِ امرأةٌ فى هِرّةٍ سَجَنَتها حتى ماتَت فدَخَلَت فيها النّارَ؛ لا هى أَطعَمَتها ولا سَقَتها إذ حَبَسَتها، ولا هى تَرَكَتها تَأكُلُ مِن خَشاشِ الأَرضِ».


حكم تعقيم القطط


ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين، سؤال تقول صاحبته "ما حكم تعقيم القطط المنزلية؟.

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أنه لا يجوز توقيع الضرر على الحيوان إلا بحاجة كأن تكون علاج لهذا الحيوان أو أننا سنصاب بالضرر من هذا الحيوان، لأننا نسير بسنة الله في هذا الكون والقطط هي أمة من الأمم.

وأشار إلى أن الطبيب البيطري هو الذي يحكم في هذه المسألة ويبين مدي الحاجة إليها أو نسبة الضرر منها.

 

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