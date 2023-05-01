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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتقادات واسعة لـ فرنسا بـ الأمم المتحدة بسبب التمييز العنصري والعنف.. تفاصيل

فرنسا
فرنسا

وجهت الأمم المتحدة انتقادات إلى فرنسا، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان للنظر في سجل باريس على هذا الصعيد، إثر هجمات ضد مهاجرين والتمييز العنصري وأعمال عنف تمارسها الشرطة.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت ممثلة أمريكا، كيلي بيلينجسلي: "نوصي فرنسا بتعزيز جهودها على صعيد مكافحة الجرائم والتهديدات بالعنف بدافع الكراهية الدينية على غرار معاداة السامية والكراهية للمسلمين".

كما نددت البرازيل واليابان بالتمييز العنصري من جانب قوات الأمن، في حين دعت جنوب إفريقيا باريس إلى اتخاذ تدابير تضمن حيادية تحقيقات تجريها كيانات خارج نطاق الشرطة في كل الحوادث العنصرية التي تتعلق بشرطيين.

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ولم ترد رئيسة الوفد الفرنسي ووزيرة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين إيزابيل روم، مباشرة على الانتقادات لكنها قالت إن العنصرية ومعاداة السامية هما "سم للجمهورية".

وسلطت وفود دول عدة بينها السويد والنرويج والدنمارك الضوء على عنف الشرطة خلال عمليات حفظ الأمن، وخصوصا التظاهرات.

الأمم المتحدة فرنسا باريس الشرطة جنوب افريقيا الكراهية الدينية الكراهية للمسلمين

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