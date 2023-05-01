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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إظهار الغضب.. 782 ألف متظاهر يجتاحون شوارع فرنسا

احتجاجات فرنسا
احتجاجات فرنسا

قالت الحكومة الفرنسية، اليوم الإثنين، إن نحو 782 ألف شخص خرجوا في مظاهرات في جميع أنحاء فرنسا خلال عيد العمال.

من جانبها، قالت نقابة "سي جي تي" الفرنسية، أن 2.3 مليون متظاهر، تظاهروا اليوم الإثنين، ضد إصلاح نظام التقاعد.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن نحو 782 ألف شخص احتجوا في أنحاء فرنسا اليوم الاثنين بمناسبة عيد العمال، في إظهار جديد للغضب ضد إصلاح نظام التقاعد للرئيس إيمانويل ماكرون، من بينهم 112 ألفا في باريس وحدها.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة “BFMTV” الفرنسية، نقلا عن وزارة الداخلية، بأن قوات الشرطة اعتقلت 180 شخصًا في مظاهرات عيد العمال في جميع أنحاء فرنسا.

وأشارت القناة الفرنسية، إلي أن الـ180 متظاهرا اعتقلوا في مظاهرات بمدن مختلفة بت فرنسا، 53 منهم في العاصمة باريس.

فرنسا.. اعتقال 180 شخصا خلال مظاهرات ضخمة بعيد العمال

الإثنين الأسود.. فرنسا تنتفض ضد قانون التقاعد الجديد بـ300 مسيرة احتجاجية |فيديو

وخرجت مظاهرات احتجاجية واسعة في فرنسا تزامنا مع عيد العمال، حيث بدأ المحتجون يتوافدون في ساحة "لاريبوبليك" بالعاصمة باريس تمهيدا لانطلاق الاحتجاجات والتي قدر عددها بـ 300 مسيرة في كل أنحاء فرنسا.

ووفقا لقيادات النقابات الفرنسية، سيتم مشاركة العديد من ممثلين النقابات والأوروبية العالمية دعما للاحتجاجات الفرنسية الرافضة لـ قانون التقاعد الجديد.

وعلى الصعيد الأمني، حشدت الشرطة الفرنسية ما يزيد عن 12 ألف شرطي، كما أعلنت أنها ستستخدم الدرونات للمزيد من المراقبة للحد من أعمال الفوضى المتوقعة.

الحكومة الفرنسية الشرطة الفرنسية الداخلية الفرنسية إصلاح نظام التقاعد باريس فرنسا

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