إظهار الغضب.. 782 ألف متظاهر يجتاحون شوارع فرنسا

قالت الحكومة الفرنسية، اليوم الإثنين، إن نحو 782 ألف شخص خرجوا في مظاهرات في جميع أنحاء فرنسا خلال عيد العمال.

من جانبها، قالت نقابة "سي جي تي" الفرنسية، أن 2.3 مليون متظاهر، تظاهروا اليوم الإثنين، ضد إصلاح نظام التقاعد.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن نحو 782 ألف شخص احتجوا في أنحاء فرنسا اليوم الاثنين بمناسبة عيد العمال، في إظهار جديد للغضب ضد إصلاح نظام التقاعد للرئيس إيمانويل ماكرون، من بينهم 112 ألفا في باريس وحدها.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة “BFMTV” الفرنسية، نقلا عن وزارة الداخلية، بأن قوات الشرطة اعتقلت 180 شخصًا في مظاهرات عيد العمال في جميع أنحاء فرنسا.

وأشارت القناة الفرنسية، إلي أن الـ180 متظاهرا اعتقلوا في مظاهرات بمدن مختلفة بت فرنسا، 53 منهم في العاصمة باريس.

وخرجت مظاهرات احتجاجية واسعة في فرنسا تزامنا مع عيد العمال، حيث بدأ المحتجون يتوافدون في ساحة "لاريبوبليك" بالعاصمة باريس تمهيدا لانطلاق الاحتجاجات والتي قدر عددها بـ 300 مسيرة في كل أنحاء فرنسا.

ووفقا لقيادات النقابات الفرنسية، سيتم مشاركة العديد من ممثلين النقابات والأوروبية العالمية دعما للاحتجاجات الفرنسية الرافضة لـ قانون التقاعد الجديد.

وعلى الصعيد الأمني، حشدت الشرطة الفرنسية ما يزيد عن 12 ألف شرطي، كما أعلنت أنها ستستخدم الدرونات للمزيد من المراقبة للحد من أعمال الفوضى المتوقعة.