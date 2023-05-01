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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا.. اعتقال 180 شخصا خلال مظاهرات ضخمة بعيد العمال

مظاهرات فرنسا
مظاهرات فرنسا

أفادت قناة “BFMTV” الفرنسية، نقلا عن وزارة الداخلية، بأن قوات الشرطة اعتقلت 180 شخصًا في مظاهرات عيد العمال في جميع أنحاء فرنسا.

وأشارت القناة الفرنسية، إلي أن الـ180 متظاهرا اعتقلوا في مظاهرات بمدن مختلفة بت فرنسا، 53 منهم في العاصمة باريس.

وخرجت مظاهرات احتجاجية واسعة في فرنسا تزامنا مع عيد العمال، حيث بدأ المحتجون يتوافدون في ساحة "لاريبوبليك" بالعاصمة باريس تمهيدا لانطلاق الاحتجاجات والتي قدر عددها بـ 300 مسيرة في كل أنحاء فرنسا.

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ووفقا لقيادات النقابات الفرنسية، سيتم مشاركة العديد من ممثلين النقابات والأوروبية العالمية دعما للاحتجاجات الفرنسية الرافضة لـ قانون التقاعد الجديد.

وعلى الصعيد الأمني، حشدت الشرطة الفرنسية ما يزيد عن 12 ألف شرطي، كما أعلنت أنها ستستخدم الدرونات للمزيد من المراقبة للحد من أعمال الفوضى المتوقعة.

وعلى صعيد الإضراب، فإن أكثر القطاعات تأثرا هو قطاع المواصلات والنقل، خاصة أن قيادة شرطة باريس قررت إقفال بعض محطات المترو منذ ساعات الصباح.

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