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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإثنين الأسود.. فرنسا تنتفض ضد قانون التقاعد الجديد بـ300 مسيرة احتجاجية |فيديو

فرنسا
فرنسا

تستعد النقابات في فرنسا لتنظيم مسيرات احتجاجية واسعة في البلاد تزامنا مع عيد العمال، حيث بدأ المحتجون يتوافدون في ساحة "لاريبوبليك" بالعاصمة باريس تمهيدا لانطلاق الاحتجاجات والتي قدر عددها بـ 300 مسيرة في كل أنحاء فرنسا.

 

ووفقا لقيادات النقابات الفرنسية، سيتم مشاركة العديد من ممثلين النقابات والأوروبية العالمية دعما للاحتجاجات الفرنسية الرافضة لـ قانون التقاعد الجديد.

 

وعلى الصعيد الأمني، حشدت الشرطة الفرنسية ما يزيد عن 12 ألف شرطي، كما أعلنت أنها ستستخدم الدرونات للمزيد من المراقبة للحد من أعمال الفوضى المتوقعة.

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وعلى صعيد الإضراب، فإن أكثر القطاعات تأثرا هو قطاع المواصلات والنقل، خاصة أن قيادة شرطة باريس قررت إقفال بعض محطات المترو منذ ساعات الصباح.

 

ودعت النقابات السلطات إلى عدم التضييق وقمع المتظاهرين.

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