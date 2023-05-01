إصابة 108 من رجال الشرطة واعتقال 290 متظاهرًا.. ماذا يحدث في فرنسا؟

أفادت صحيفة “لوفيجارو”، نقلا عن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، بإصابة 108 من رجال الشرطة والدرك خلال أعمال الشغب والمظاهرات التي اجتاحت شوارع فرنسا.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، فإنه تم اعتقال أكثر من 290 متظاهرًا في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 90 العاصمة في باريس.

وقالت الحكومة الفرنسية، اليوم الإثنين، إن نحو 782 ألف شخص خرجوا في مظاهرات في جميع أنحاء فرنسا خلال عيد العمال.

من جانبها، قالت نقابة "سي جي تي" الفرنسية، أن 2.3 مليون متظاهر، تظاهروا اليوم الإثنين، ضد إصلاح نظام التقاعد.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن نحو 782 ألف شخص احتجوا في أنحاء فرنسا اليوم الاثنين بمناسبة عيد العمال، في إظهار جديد للغضب ضد إصلاح نظام التقاعد للرئيس إيمانويل ماكرون، من بينهم 112 ألفا في باريس وحدها.

وخرجت مظاهرات احتجاجية واسعة في فرنسا تزامنا مع عيد العمال، حيث بدأ المحتجون يتوافدون في ساحة "لاريبوبليك" بالعاصمة باريس تمهيدا لانطلاق الاحتجاجات والتي قدر عددها بـ 300 مسيرة في كل أنحاء فرنسا.

ووفقا لقيادات النقابات الفرنسية، سيتم مشاركة العديد من ممثلين النقابات والأوروبية العالمية دعما للاحتجاجات الفرنسية الرافضة لـ قانون التقاعد الجديد.