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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رئيسة تايوان لجون بولتون: تايبيه تؤيد السلام رغم التهديدات الصينية.. شاهد

صدى البلد

حضرت رئيسة تايوان تساي إينج وين ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون حفل الاحتفال بالذكرى الأربعين لـ "الجمعية التايوانية للشؤون العامة" (FAPA) اليوم الإثنين.

 

وقالت تساي خلال الحفل: إنها في مواجهة التهديد الصيني المتصاعد من خلال التدريبات العسكرية، أظهرت تايوان عزمها على حماية السلام.

 

وقال بولتون: إن نشر القوات الأمريكية وتزويد تايوان بمزيد من أنظمة الأسلحة يمكن أن يساعد تايوان في بناء قدراتها الرادعة.

 

وقالت رئيسة تايوان تساي إنج وين لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، الذي يزور تايوان اليوم، إنها تتوقع أن تواصل تايبيه وواشنطن تعزيز التبادلات العسكرية والأمنية في المستقبل.

 

وأعلن المكتب الرئاسي في تايوان على موقعه الرسمي عبر الإنترنت، أن تساي إنج وين التقت بجون بولتون في مقر إقامته صباح اليوم. وقالت خلال المقابلة، إنها تتطلع أيضًا إلى المزيد من المكاسب في التعاون الاقتصادي والتجاري بين تايوان والولايات المتحدة في المستقبل.

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