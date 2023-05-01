الحبس 6 شهور ينتظر البلوجر التى شهرت بأبنائها

علقت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، على الفيديو المتداول للبلوجر التي نشرت فيديو تحدثت فيه عن دخولها علي أولادها غرفة نومهم لتكتشف أن واحد منهم يقوم بعمل سلوك جنسي لا يليق مع أخته بأن ذلك كان بهدف الشهرة واجتذاب عدد كبير من المشاهدات والمتابعات .

وأضافت رباب عبده ل" صدى البلد" أنها تواجه تهمة انتهاك الحياةالخاصة ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات الى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".

وتابعت أنها لم تبلغ فقط عن جريمة هتك عرض يقوم ابنها بها مع أخته لكن ابنها قاصر ويجب توجيه لها أيضًا تهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وصمة عار تنتظر الأولاد

وأكدت أن هذه المرأة ألقت بالقيم عرض الحائط لتجذب عدد كبير من المشاهدات وكشفت مشاكل أولادها أمام الجميع مثل المتسولة التي تهين أطفالها بالتسول بهم في الشوارع.

ونوهت أنها تتمنى أن مهنة اليوتيوبر تفقد وجودها وشرعيتها لافتة أن الأم كان لابد أن تتجه للطرق الشرعية لحل المشكلة سواء طبيب نفسي أو مركز إرشاد أسري لكنها شوهت صورة أطفالها وستظل هذه الوصمة ملاصقة لهم .

وطالبت بتوجيه لها تهمة المساس بالحرمات الخاصة طبقا لنص المادة 57 من دستور عام 2014 بأن للحياة حرمة خاصة لا تمس مع التعجيل بالمحاكمة حتى لا يتكرر الفعل مع كل من يسول له نفسه هذا الفعل لحصد المشاهدات لتحقيق المكاسب المادية.