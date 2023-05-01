أعلى مستوى في أسبوعين.. ارتفاع كبير لـ الدولار مقابل سلة من العملات

ارتفع الدولار الأمريكي، إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبًا مقابل العملات الرئيسية، اليوم الاثنين، قبل أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية وبعد أن أظهرت البيانات أن التصنيع الأمريكي تراجع عن أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في أبريل.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، في أحدث تعاملات اليوم بنسبة 0.41٪ عند 102.13 بعد أن وصل إلى 102.19 وهو أعلى مستوى منذ 19 أبريل.

وهبط اليورو بنسبة 0.43٪ إلى 1.0970 دولار، حيث تحتفظ العملة الموحدة بموقعها عند أعلى مستوى لها في عام واحد عند 1.1096 دولار وصلت إليه يوم الأربعاء الماضي.

وسيركز المستثمرون على ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي يشير إلى أنه يتوقع إيقاف زيادات أسعار الفائدة مؤقتًا بعد مايو، أو إذا ظل على قيد الحياة احتمال رفع إضافي في يونيو أو في وقت لاحق عندما يختتم اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.