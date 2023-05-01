عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعلى مستوى في أسبوعين.. ارتفاع كبير لـ الدولار مقابل سلة من العملات

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

ارتفع الدولار الأمريكي، إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبًا مقابل العملات الرئيسية، اليوم الاثنين، قبل أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية وبعد أن أظهرت البيانات أن التصنيع الأمريكي تراجع عن أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في أبريل.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، في أحدث تعاملات اليوم بنسبة 0.41٪ عند 102.13 بعد أن وصل إلى 102.19 وهو أعلى مستوى منذ 19 أبريل.

وهبط اليورو بنسبة 0.43٪ إلى 1.0970 دولار، حيث تحتفظ العملة الموحدة بموقعها عند أعلى مستوى لها في عام واحد عند 1.1096 دولار وصلت إليه يوم الأربعاء الماضي.

نهاية الأخضر.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

استقرار الدولار وارتفاع اليورو.. مفاجآت بأسعار العملات عالميا قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

وسيركز المستثمرون على ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي يشير إلى أنه يتوقع إيقاف زيادات أسعار الفائدة مؤقتًا بعد مايو، أو إذا ظل على قيد الحياة احتمال رفع إضافي في يونيو أو في وقت لاحق عندما يختتم اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

الدولار الدولار الأمريكى مجلس الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة اليورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

بعد وفاة مصطفى درويش..عميد معهد القلب السابق يوجه نصائح هامة للمواطنين.. فيديو

موضوعات متعلقة

منطاد غامض يحلق في سماء أمريكا.. وتحرك عاجل من الجيش

أول تعليق من البيت الأبيض بعد انهيار بنك أمريكي جديد

“إجراءات حاسمة”.. قرارات عاجلة من الخزانة الأمريكية بعد انهيار بنك جديد

زيلينسكي يعلن خسائر أوكرانيا بعد هجوم روسيا الصاروخي على بافلوجراد

انقطاعات كبيرة.. عطل مفاجئ يضرب منصة تويتر

واشنطن تستعد لنشر قوات الجيش الأمريكي علي أراضي فنلندا.. تفاصيل

تقترب.. ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة بشأن وفاة زيلينسكي

بسبب الخوف من الفيدرالي الأمريكي.. انخفاض حاد في أسعار النفط عالميا

ترشيحاتنا

تأجيل الامتحانات.. التربية والتعليم تكشف مصير طلاب البعثة التعليمية المصرية في السودان

بحضور أليو ديانج.. NBA Egypt يقيم ورشة عمل للناشئين والناشئات

رسميا.. لجنة التظلمات تعلق عقوبة كهربا

ليستر سيتي يتعادل مع إيفرتون 2-2 في الدوري الإنجليزي

ضياء رشوان: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام

عضو مجلس السيادة السوداني: حميدتي متمرد ولا تفاوض سوى على الهدنة الإنسانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة عند تناول الحلبة مع الحليب..تعرف عليها

مخيفة أوى.. صورة من جنازة مصطفي درويش هزت السوشيال ميديا

قبل انتهاء يوم العمال..خبير يكشف أبرز الصناعات في مصر القديمة ومفأجاة صادمة

في موسمه.. علامات تكشف البطيخ المغشوش

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ