متهمة ترامب بالاغتصاب تنفي اختلاق مزاعمها للترويج لمذكراتها

نفت إي جين كارول ، الكاتبة التي اتهمت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالاغتصاب والتشهير ، يوم الاثنين اختلاق مزاعمها للترويج لمذكراتها.

في شهادتها في محكمة مانهاتن الفيدرالية بعد أن رفض القاضي طلب ترامب بارتكاب خطأ ، قالت كارول إنها لم تكن تسعى لجذب الانتباه من خلال ظهورها على التلفزيون والبودكاست ، بينما اعترفت بأنها كانت محركًا مهمًا لمبيعات الكتب.

قاومت كارول أيضًا جهود محامي ترامب جو تاكوبينا لإظهار أنها لم تتعرض لأي معاناة ، كما ادعى ترامب ، لم يحدث الاغتصاب.

قالت إنها تخفي معاناتها الداخلية في دورها ككاتبة عمود نصائح ، وأن الذهاب إلى الأطراف المتعلقة بدعوى قضائية ضد ترامب والقول علانية أنها كانت تقوم بعمل 'رائع' لا يعني أنها كانت تكذب عليه.

وقالت لتاكوبينا في اليوم الثالث والأخير من شهادتها ، بما في ذلك اثنان قيد الاستجواب: 'في قاعة المحكمة هذه ، أجبرت على قول الحقيقة'.

تقول كارول ، 79 عامًا ، إن ترامب ، 76 عامًا ، اغتصبها في غرفة تبديل الملابس في متجر بيرجدورف جودمان في أواخر عام 1995 أو أوائل عام 1996 ، ثم شوه سمعتها وحياتها المهنية من خلال الكذب بشأن ذلك على الإنترنت.

تتعلق ادعائها بالتشهير بنشرها في أكتوبر 2022 على منصة Truth Social على منصة ترامب ، حيث وصف ترامب قضية كاتب العمود السابق في مجلة Elle بأنها 'وظيفة خادعة كاملة' و 'خدعة وكذبة'.

اعتاد كارول الكتابة لمجلة Elle ، وهو الآن في Substack.

تم تضمين ادعاء الاغتصاب في مذكراتها ، 'ما الذي نحتاج إليه الرجال؟ اقتراح متواضع' ، والتي نُشرت مقتطفات منها في مجلة نيويورك في يونيو 2019.

تسعى كارول للحصول على تعويضات غير محددة في دعواها المدنية.

تقاضي ترامب بشكل منفصل بتهمة التشهير بعد أن نفى مزاعمها باستخدام لغة مماثلة بعد نشر مقتطفات الكتاب.

لم يحضر ترامب المحاكمة ، والآن في يومها الرابع. يوم الاثنين ، كان في اسكتلندا لزيارة ملاعب الغولف الخاصة به هناك.

وفي سعيه وراء محاكمة خاطئة ، بعث تاكوبينا برسالة من 18 صفحة في وقت مبكر من يوم الاثنين متهمًا قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان بالتحيز ضد ترامب.

وقال تاكوبينا إن العديد من الأحكام 'غير العادلة والمتحيزة' الصادرة عن كابلان تعكس 'ميلًا أعمق' تجاه كارول ، بما في ذلك التعليقات التي 'عبر فيها القاضي صراحة عن المحاباة'.

يقود ترامب المجال الجمهوري في السباق الرئاسي لعام 2024.

وقال تاكوبينا إن كابلان ، المعين من قبل الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون ، كان ينبغي أن يسمح له باستجواب كارول حول سبب عدم سعيها للحصول على لقطات كاميرا أمنية للاغتصاب المزعوم.

كما طعن في تصريح كابلان بأن ترامب ربما 'يبحر في طريق الأذى' بعد أن ناقش ابنه إريك ترامب على تويتر كيف أن المؤسس المشارك لـ LinkedIn Reid Hoffman يساعد في تمويل قضية كارول.

وقضى كابلان يوم الأربعاء الماضي بعدم تمكن محامي ترامب من ذكر هوفمان في المحاكمة ، واصفا إياها بأنها 'متحيزة بشكل غير عادل'.

غالبًا ما تفشل طلبات المحاكمة الخاطئة ، ولكنها تشكل أساسًا للاستئناف النهائي.

نظرًا لأن قضية كارول مدنية ، يجب عليها إثبات ادعاءاتها من خلال رجحان الأدلة ، مما يعني أنه من المرجح أكثر من عدمه ، ولا تحتاج إلى تلبية المعايير الجنائية الأكثر صرامة للإثبات بما لا يدع مجالاً للشك.