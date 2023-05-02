قبل وفاته.. تعرف على سر تغيير مصطفى درويش لاسمه الفني

أعلن الراحل مصطفى درويش منذ فترة عن تنازله عن اسمه الفني، بسبب مشاكل تعرض لها زميله الفنان الذي يحمل نفس الاسم، موجهًا رسالة للمنتجين: «يا جماعة أنا اسمي مصطفى حسين درويش، والأستاذ أحق بالاسم مني».

ونشر مصطفى حسين درويش مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر خلاله كل من أشرف زكي ومراد منير ومصطفى درويش ومصطفى حسين، وعلق عليه قائلًا: "من نادي نقابة المهن التمثيلية بحضور الدكتور أشرف زكي والأستاذ منير مكرم.. ويارب ما أكون سببتلك أي إزعاج، حضرتك فنان كبير حقك عليا لو كنت سببًا في موقف مش حلو ليك».



على الصعيد الآخر، تدخلت نقابة المهن التمثيلية ممثلة في الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان منير مكرم عضو مجلس النقابة لحل أزمة تشابه أسماء بين كل من الفنان مصطفى درويش والفنان مصطفى حسين درويش، حيث تعرض مصطفى حسين لأزمات بسبب مواقف قام بها زميله الذي يحمل نفس الاسم..



تامر حسني ينعي مصطفى درويش:

نعي الفنان تامر حسني الفنان مصطفي درويش عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الإستوري.

وكتب تامر حسني: "البقاء لله نسالكم الدعاء والفاتحة على روح مصطفي درويش".



سبب وفاة مصطفى درويش:

ورحل الفنان مصطفى درويش بعد تعرضه لتوقف مفاجئ فى عضلة القلب حسبما كشفت الفنانة نهال عنبر فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”.

الساعات الأخيرة في حياة مصطفى درويش

وكتب الفنان الراحل مصطفى درويش قبل وفاته بساعات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" هو انا بس اللي مبقتش عارف أنام".

كما نشر الفنان الراحل مصطفى درويش صورة تجمعه بالفنان آسر ياسين عبر خاصية الإستوري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.