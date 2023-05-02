عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل وفاته.. تعرف على سر تغيير مصطفى درويش لاسمه الفني

مصطفي درويش
مصطفي درويش

أعلن الراحل مصطفى درويش  منذ فترة عن تنازله عن اسمه الفني، بسبب مشاكل تعرض لها زميله الفنان الذي يحمل نفس الاسم، موجهًا رسالة للمنتجين: «يا جماعة أنا اسمي مصطفى حسين درويش، والأستاذ أحق بالاسم مني».

 

ونشر مصطفى حسين درويش مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر خلاله كل من أشرف زكي ومراد منير ومصطفى درويش ومصطفى حسين، وعلق عليه قائلًا: "من نادي نقابة المهن التمثيلية بحضور الدكتور أشرف زكي والأستاذ منير مكرم.. ويارب ما أكون سببتلك أي إزعاج، حضرتك فنان كبير حقك عليا لو كنت سببًا في موقف مش حلو ليك».


على الصعيد الآخر، تدخلت نقابة المهن التمثيلية ممثلة في الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان منير مكرم عضو مجلس النقابة لحل أزمة تشابه أسماء بين كل من الفنان مصطفى درويش والفنان مصطفى حسين درويش، حيث تعرض مصطفى حسين لأزمات بسبب مواقف قام بها زميله الذي يحمل نفس الاسم..


تامر حسني ينعي مصطفى درويش:

نعي الفنان تامر حسني الفنان مصطفي درويش عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الإستوري.

وكتب تامر حسني: "البقاء لله نسالكم الدعاء  والفاتحة على روح مصطفي درويش".


سبب وفاة مصطفى درويش:

ورحل  الفنان مصطفى درويش بعد تعرضه لتوقف مفاجئ فى عضلة القلب حسبما كشفت الفنانة نهال عنبر فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”.

الساعات الأخيرة في حياة مصطفى درويش
وكتب الفنان الراحل مصطفى درويش قبل وفاته بساعات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" هو انا بس اللي مبقتش عارف أنام".

كما نشر الفنان الراحل مصطفى درويش صورة تجمعه بالفنان آسر ياسين عبر خاصية الإستوري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مصطفى درويش سبب وفاة مصطفى درويش وفاة مصطفى درويش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

نهاية الأخضر.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

رسميا.. لجنة التظلمات تعلق عقوبة كهربا

موضوعات متعلقة

الفرقة الغنائية الأمريكية "باك ستريت بويز تزور المتحف القومي للحضارة المصرية

أخر عمل سينمائي.. أبطال فيلم خمس جولات يسترجعون ذكرياتهم مع مصطفى درويش

بحضور نجوم الفن.. انتهاء صلاة الجنازة على الفنان الراحل مصطفى درويش |صور

انهيار آسر ياسين في جنازة مصطفى درويش.. فيديو

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

أخبار الفن| أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. ووفاة والدة مايا نصري

مصطفي خاطر يكشف موعد بدء الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي .. خاص

رسالة وداع.. مايا نصري معلنة وفاة والدتها: راحت عالسما رح اشتاقلك

ترشيحاتنا

النواب الأمريكي: على أطراف النزاع بالسودان التفاوض وعدم الانجرار إلى حرب أهلية

للعائدين من السودان... مواعيد القطارات الإضافية على خطوط السكة الحديد

السيطرة على حريق داخل شقة بمصر الجديدة وإنقاذ قاطنيها.. صور

اشتري قبل الزيادة..انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

ألفاظ ممنوعة في العزاء.. اعرف ما يقال عند تقديم المواساة

بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. أعراض تنذر بتوقف عضلة القلب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة عند تناول الحلبة مع الحليب..تعرف عليها

مخيفة أوى.. صورة من جنازة مصطفي درويش هزت السوشيال ميديا

قبل انتهاء يوم العمال..خبير يكشف أبرز الصناعات في مصر القديمة ومفأجاة صادمة

في موسمه.. علامات تكشف البطيخ المغشوش

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ