ماس كهربائي.. إخماد حريق نشب بشقة عروسين بالعدوة في المنيا دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق نشب بمسكن عروسين بعد زفافهما بأيام قليلة بمدينة العدوه شمال المنيا بسبب ماس كهربائي .

تلقت الأجهزة الأمنية اخطارا من عمليات النجدة يفيد نشوب حريق بمسكن عروسين بمدينة العدوه عقب زفافهم بأيام قليلة .

انتقل فريق الحماية المدنية وتم إخماد الحريق الحريق دون امتدادة لباقي الأدوار والمنازل المجاورة التهم الحريق جميع محتويات المسكن دون أضرار بشرية .

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق نتيجة ماس كهربائي دون وجود شبهه جنائية تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .