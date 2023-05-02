شاهد.. صدامات في عيد العمال في فرنسا وعدد من دول العالم

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، صدامات في عيد العمال في فرنسا وعدد من دول العالم.

نزل مئات الآلاف إلى شوارع فرنسا أمس الاثنين بمناسبة عيد العمّال للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس إيمانويل ماكرون، في تظاهرات تخلّلتها في باريس خصوصاً صدامات بين الشرطة ومتظاهرين.

وقالت الأمينة العامّة للاتحاد العمّالي العام صوفي بينيه إنّ نسبة المشاركة "في هذا الأول من مايو هي من الأكبر" في تاريخ عيد العمّال في البلاد.

بدوره، اعتبر الأمين العام لـ"الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" لوران بيرجيه أنّ "نسبة التعبئة كبيرة جدّاً".