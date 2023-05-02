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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الزمالك السابق: عدم تنفيذ عقوبة كهربا استفزاز ومجاملة للأهلي

كهربا
كهربا

علق أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك السابق على عدم تنفيذ عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وانسحاب الزمالك من مباراة السوبر المصري.

قال عبد المقصود في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحد المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تحدث معي وأبلغني بأن ما يحدث للمنافس لدينا من مجاملات، كان يحدث مع الهلال السعودي".

أضاف: "ولكن في الوقت الحالي الأمور تغيرت في السعودية، الكل ينافس ويحصد الدوري" 
واختتم: "احنا بعاد أوي في مصر عن القرارات العادلة، غياب العدل سبب الاحتقان، كفاية اللي بيحصل ده استفزاز ومجاملة للأهلي".

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقرر اقامتها يوم 5 مايو الجاري في دولة الإمارات.

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