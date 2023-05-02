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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

علي مدار يومين..

سوريا.. رحلتان لنقل رعايا دمشق من السودان

سوريا - علم
سوريا - علم

أفادت صحيفة الوطن السورية بأن  طائرة تابعة لشركة أجنحة الشام قادمة من دمشق تصل اليوم الي مطار بورتسودان لإجلاء المواطنين السوريين من العالقين في السودان جراء الأحداث الجارية هناك.

ونقلت الصحيفة السورية عن مصادرها  بأن شركة أجنحة الشام قررت تسيير رحلتين إلى بورتسودان، تصل الأولى اليوم والثانية غداً، لإجلاء المواطنين السوريين العالقين مجاناً ونقلهم وفقاً لقوائم أعدتها السفارة السورية في الخرطوم، حيث ستكون الأولوية لفقراء الحال وللنساء وكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت المصادر إلى إمكانية قيام الشركة بتسيير رحلات أخرى، كما أنه من المحتمل قيام شركة السورية للطيران بتسيير رحلات مباشرة لإجلاء الرعايا السوريين خلال الفترة القادمة.

كما شددت المصادر على أن الدولة تبذل كل ما تستطيع لحل مشكلة الرعايا السوريين العالقين في السودان، وهي لم تدخر وسيلة في سبيل ذلك، بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، مشيرة إلى أن عمليات الإجلاء هي في الأساس شديدة التعقيد وتحتاج إلى صبر وحتى الدول الكبرى وضعت إمكانات هائلة وصلت لاستخدام القطع العسكرية بهدف إجلاء رعاياها.

و كشفت أيضا عن حلول قريبة قد تحصل خلال الفترة القادمة، مبرزة الصعوبات التي يعاني منها  الرعايا السوريين، معتبرة أن شكواهم مبررة لكن الدولة مستمرة بكامل طاقتها لإنهاء معاناتهم علماً أن الخطوة الأكبر قامت بها من خلال السفارة السورية عندما قامت بإجلائهم من الخرطوم معقل الصراع ونقلهم إلى مدينة بورتسودان الأكثر أمناً، وكلفت ثلاثة دبلوماسيين من أصل أربعة بمتابعة شؤونهم.

وفي سياق متصل ؛ كانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت في بيان سابق  لها في السادس والعشرين من الشهر الماضي أنها تتابع باهتمام شديد أوضاع السوريين المقيمين في السودان الشقيق، وتتمنى لهم وللشعب السوداني الشقيق الأمن والسلامة، وأنه تم إجلاء المئات من السوريين من مدينة بور تسودان بمساعدة الأشقاء في السعودية، والعشرات بمساعدة الأشقاء في الأردن والجزائر.

بيان عاجل لـ سوريا حول عمليات إجلاء مواطنيها من السودان

سوريا.. بيان هام من الخارجية بشأن السودان

أجنحة الشام السفارة السورية المواطنين السوريين بورتسودان وزارة الخارجية والمغتربين

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