الدوري الإسباني.. ريال مدريد في مهمة تأمين الوصافة ضد سوسيداد

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على نظيره ريال سوسيداد، اليوم الثلاثاء، في تمام الحادية عشرة مساء، على ملعب أنويتا، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويستهدف فريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تحقيق الفوز على ريال سوسيداد في مباراة اليوم لتأمين وصافة الدوري الإسباني، إذ يتفوق الملكي على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين فقط.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال سوسيداد:" إنها مباراة صعبة لأننا نلعب ضد فريق جيد، سيغيب بعض اللاعبين بسبب الإصابة والبعض الآخر بسبب الإيقاف، ستكون مباراة صعبة".

أضاف:" موعد المباراة غير منطقي، لكن هكذا هي الأمور، سنسافر إلى سان سيباستيان مع رغبة كبيرة بتقديم مباراة جيدة".

على الجانب الآخر، يتسلح فريق ريال سوسيداد بعاملي الأرض والجمهور لخطف نقاط المباراة الثلاث من ريال مدريد وتعزيز فرصه في إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يذكر أن التعادل السلبي حسم لقاء الدور الأول بين ريال مدريد وريال سوسيداد.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، متأخرا بفارق 11 نقطة عن برشلونة متصدر ترتيب الجدول، بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الرابع برصيد 58 نقطة.