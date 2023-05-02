من داخل المستشفى.. شيما صابر تدعو لزوجها نجم فاركو بالشفاء

نشرت الإعلامية شيما صابر، صورة برفقه زوجها رامي صبري، لاعب نادي فاركو، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت شيما صابر برفقه زوجها من داخل المستشفى، وعلقت علي الصورة كاتبة: “ربنا يقومك بالسلامة وترجع احسن من الأول يا بطل”.

علي جانب أخر، كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن اهتمام مسؤولي القلعه البيضاء بضم محمود حمادة لاعب وسط فريق فاركو في الموسم المقبل لتدعيم خط وسط الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر أن النادي الأبيض يستهدف ضم اللاعب ولكن لم يتم التفاوض مع ناديه حتى الآن من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

كان الزمالك يأمل في ضم اللاعب في بداية الموسم الحالي، ولكن قرار منع فاركو من القيد دفع الأخير لرفض التفريط في خدمات أي لاعب.