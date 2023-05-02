عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من داخل المستشفى.. شيما صابر تدعو لزوجها نجم فاركو بالشفاء

شيما صابر ونجم فاركو
شيما صابر ونجم فاركو

نشرت الإعلامية شيما صابر، صورة برفقه زوجها رامي صبري، لاعب نادي فاركو، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت شيما صابر برفقه زوجها من داخل المستشفى، وعلقت علي الصورة كاتبة: “ربنا يقومك بالسلامة وترجع احسن من الأول يا بطل”.

علي جانب أخر، كشف مصدر  مطلع داخل نادي الزمالك عن اهتمام مسؤولي القلعه البيضاء بضم محمود حمادة لاعب وسط فريق فاركو في الموسم المقبل لتدعيم خط وسط الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر أن النادي الأبيض يستهدف ضم اللاعب ولكن لم يتم التفاوض مع ناديه حتى الآن من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

كان الزمالك يأمل في ضم اللاعب في بداية الموسم الحالي، ولكن قرار منع فاركو من القيد دفع الأخير لرفض التفريط في خدمات أي لاعب.

الإعلامية شيما صابر شيما صابر رامي صبري فاركو نادي فاركو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش.. تفاصيل

عاجل.. سقوط سوري و4 آخرين في واقعة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

ماسأة عائلية في السعودية.. حادث مروع يودي بحياة 6 أطفال من أسرة واحدة..شاهد

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

موضوعات متعلقة

مياه الشرب بالمنيا تعلن قطع المياه عن بعض المناطق.. غدا

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

بين مؤيد ومعارض.. تعليقات جماهير الأبيض على انسحاب الزمالك من السوبر

الصقر.. نجم الأهلي السابق يحتفل بعيد ميلاده

أول تعليق من مرتضى منصور عقب فوز طائرة الزمالك بكأس مصر

نهال عنبر توجه رسالة إلى محمد منير عقب حفله الغنائي في العريش

أولاد حريم كريم.. مصطفى قمر للمتابعين: محضرلكم أغاني جامدة

برفقه ابنتيها.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

قرارا عاجل من الجوازات السعودية بشأن السودانيين العاملين في المملكة

موجة حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر المواطنين: درجة الحرارة تصل لـ38

بزي قطة كامل.. فنان أمريكي شهير يثير الجدل من حفل Met Gala..صور

تشتري كيا سبورتاج ولا سيتروين C5 موديل 2023 | مقارنة بالأسعار

عشرات المستوطنين الإسرائيلين يقتحمون المسجد الأقصى

فكر وتدبر | نص حيثيات الجنايات في حكمها علي قاتل محامي كرداسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل الناس بتبص علينا ... رجل يعاني من السخرية بسبب حبيبته

ريهانا وآيساب روكي يثيران الجدل خلال حفل Met Gala.. شاهد إطلالتهما

متحور اركتوروس يهدد العالم.. تعرف على أعراضه

اليوم العالمي للربو.. 6 أشياء تزيل السموم والمخاط المتراكم في الرئتين

فيديو

لوسي: شعرت بوجود هند بنت الأحمر الحقيقية بجانبي

خليط من نجمات زمان.. أشرف عبدالغفور: سلوى عثمان بقت ممثلة جامدة

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ