وزير الخارجية البريطاني يعلن عن نيته للاجتماع مع نظيره الصيني

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ،اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن يجتمع مع نائب الرئيس الصيني هان تشنج عندما يزور مسؤولين صينين بارزين لندن لحضور تتويج الملك تشارلز في وقت لاحق هذا الأسبوع، بحسب تصريحاته لأذاعة "بي بي سي" البريطانية .

وتزور مجموعة من كبار الشخصيات الأجنبية ورؤساء الدول لندن هذا الأسبوع قبل حفل تتويج الملك تشارلز الثالث 6 مايو في وستمنستر أبي، ومن المرجح أن يستغل الوزراء الفرصة لعقد اجتماعات مع القادة الأجانب، وفقاً لما نشرته وكالة رويترز الإخبارية.

وسيأتي أي اجتماع بين كليفرلي وهان في ظل نقطة متدنية في العلاقات بين المملكة المتحدة والصين بعد أن قيدت لندن الاستثمارات الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وأعربت عن قلقها من تزايد نفوذ بكين العسكري والاقتصادي.

وفي كلمة ألقاها في لندن الأسبوع الماضي، حث كليفرلي الصين على أن تكون أكثر انفتاحا بشأن ما وصفه بأكبر حشد عسكري في تاريخ وقت السلم، وقال إن السرية حول خططها قد تؤدي إلى سوء تقدير مأساوي.

وقال أيضا إن بريطانيا يجب أن تنخرط بقوة وبناءة مع الصين على الرغم مما وصفه بـ "الاشمئزاز" من معاملة الأويجور في شينجيانج.

