السعودية: ضبط أكثر من 2200 رتبة عسكرية بمحلات ملابس في الرياض

تمكنت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض بالسعودية ، من ضبط أكثر من 2200 رتبة عسكرية في عددٍ من محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بمدينة الرياض، ولك بعد مراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بالمنطقة، اليوم.

كما تمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المحلات بحسب ماذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة وزارة التجارة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض، ووزارة الحرس الوطني، وشرطة منطقة الرياض، ورئاسة أمن الدولة، وجوازات منطقة الرياض.