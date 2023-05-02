الصحة تكشف معلومات مهمة عن متحور اركتوروس

كشف الدكتور حسام عبدالغفار ،المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان معلومات هامة،عن متحور فيروس كورونا الجديد «اركتوروس1.16.XBB»

وقال عبدالغفار إن المتحور« اركتوروس1.16.XBB» سلالة من خليط السلالات الفرعية للمتحور أوميكرون وإنه تم الإبلاغ عن متحور اركتوروس لأول مرة في 9 يناير 2023.



وتابع متحدث الصحة قائلا: في 17 أبريل 2023، تم تصنيف متحور اركتوروس من قبل منظمة الصحة

العالمية كمتحور مثير للاهتمام بسبب سرعته في الانتشار.



وأشار متحدث الصحة الي أنه تم الإبــلاغ عـن 3648 عينـة لمتـحور اركـتـوروس من 37 دولـة

ومعظـم العينات المبلغة من الهند (63,4، 2314 عينة)، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (10,9 ٪ ، 396 عينة) ، سنغافورة (6,9٪ ، 250 عينة) ، أستراليا (3,9٪ ، 143 عينة) ، كندا (2,6٪ ، 94 عينة) ، برونـاي (2,4٪ ، 89 عينة) ، المملكة المتحدة (٪2,1 ، 75 عينة)، اليـابـان (2,0 ٪ ، 73 عينة)

وأكد متحدث الصحة أنه لم يتم اكتشاف حالات مصابة في مصر حتـى الآن.

وأكد متحدث الصحة أنه يعتبـر تقييم المخـاطـر العالمي لمتحور اركتوروس في الوقت الحالي منخفضا مقارنـة بالمتحورات الأخـرى المنتشرة حاليا،

وعلى الرغم من سرعة انتشاره لم يتم الإبلاغ عن أي أعراض في شدة المراضة أو الخطورة.