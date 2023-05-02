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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير الأوقاف: فرش 2500 مسجد بتكلفة إجمالية 167 مليون جنيه

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالأرقام، تفاصيل ما تم من أعمال فرش وتطوير للمساجد خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، في رده على طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية، المقدمة من الأعضاء.

وأعلن الوزير أنه في العام المالي 2022 /2023، تم فرش نحو 2500 مسجد بمساحة 761 ألف متر بتكلفة إجمالية 167 مليون جنيه، قائلا: هي النسبة الأكبر لفرش المساجد.

 

وكشف الوزير، أنه تم فرش أكثر من ألفي مسجد خلال العام المالي 2021 /2022، بواقع 612 ألف متر، بتكلفة 121 مليون جنيه.

وأعلن وزير الأوقاف، أنه تم تطوير 518 مسجدا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 245 مسجدل وجار العمل في المتبقي.

وقال جمعة: إجمالي ما تم من عمليات التطوير على نفقة وزارة الأوقاف أو دعم صندوق العمارة، بلغ 4445 مسجدا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة تقدر بنحو 5.6 مليار جنيه.

وأكد أن ما تم في هذه المرحلة من عمارة المساجد الكبرى غير مسبوق على الإطلاق في مصر أو في أي دولة أخرى.

وأشار إلى ما تم بشأن بعض المساجد، بينها تطوير مسجد الإمام الحسين الذي جعله قبلة تليق بقيمة المسجد، وكذلك مسجد عمرو بن العاص.

وقال الوزير: خلال الأسابيع المقبلة سيتم تطوير مسجد السيدة نفيسة على أعلى مستوى، معلنا أنه في شهر يونيه المقبل سيتم افتتاح مسجد الظاهر بيبرس وهو مسجد تاريخي.

وكشف أنه تم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لافتتاح عدد كبير من المساجد الأثرية.

وعن مسابقات التعيين للأئمة والأوقاف، أشار إلى التنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة بأسماء المرشحين للتعاقد لمدة عامين ليتم التعيين بعدها، معلنا أنه خلال أسبوعين سيتم الموافاة لمسابقة الألف عامل.

وأكد جمعة انه تم التنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة، لاستكمال التعيين، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمسابقة الأئمة، تم إعلان النتيجة، ومن نجحوا قيد التدريب لمدة 6 أشهر مضى منها شهران.

وحول تحسين أحوال الأئمة والخطباء، أكد أن بداية التعيين للإمام من حملة الليسانس 7250 جنيها، بينما حملة الدكتوراه تبلغ 7950 جنيها، قائلا: وصل راتب الإمام في الدرجة الأولى من حملة الليسانس  9306 جنيها وحملة الدكتوراه 10 آلاف جنيه.

وقال مختار جمعة: لمن يسأل عن أين تذهب أموال الأوقاف، هناك 800 مليون جنيه من موارد الأوقاف تذهب لتحسين أحوال الأئمة .

محمد مختار جمعة وزير الاوقاف محمد أبو العينين فرش المساجد

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