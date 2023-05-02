إيران تدعو خادم الحرمين لزيارتها.. كيف يؤثر البلدان على الشرق الأوسط الفترة المقبلة

وجهت إيران دعوة رسمية للعاهل السعودي الملك سلمان لزيارة طهران، وهي إحدى الخطوات العديدة التي اتخذها البلدان مؤخرًا، حيث يعملان على تحسين علاقاتهما ببطء، وفق ما ذكرت شبكة سي بي إس الأمريكية.

وبدأت علاقتهما في الذوبان منذ توقيعهما اتفاقية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية في بكين الشهر الماضي.

ويعد ذلك اختراقًا دبلوماسيًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط بعد أكثر من 40 عامًا من العلاقات القلقة.

وقطعت الدولتان العلاقات الدبلوماسية تمامًا بعد أن قامت المملكة العربية السعودية في عام 2016.

وهناك العديد من الأسئلة حول مدى التقدم الذي ستحرزه المملكة العربية السعودية وإيران في الواقع، ولكن بالنظر إلى التأثير الكبير لكلا البلدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم الإسلامي الأوسع ، يمكن أن يكون للتقارب تأثير ملموس على نطاق واسع.

التحول السعودي إلى الصين

وقال المحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري لشبكة سي بي إس نيوز: "هناك نوعان من الأدوية الشائعة ، الطب الأمريكي والطب الصيني".

وقال إن السعوديين أمضوا أربعة عقود في محاولة إقناع الحكومة الأمريكية بوقف "النشاط الإيراني في الشرق الأوسط" ، لكنهم لم يحصلوا على النتائج التي كانوا يسعون إليها.

وذكر الأنصاري: "لذا قررت المملكة (السعودية) تغيير اتجاهها نحو الطب الصيني"، معتبرا أن ذلك لمنع انتشار ما أسماه ب«سرطان» إيران في الشرق الأوسط؟

في غضون ذلك ، ليس هناك شك في أن هذه الوساطة عززت صورة الصين على المسرح العالمي كوسيط عالمي ووسيط قوي.

الصين السعودية وإيران

في هذه الصورة التي نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية ، يصافح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ، ونظيره الصيني تشين جانج في بكين ، 6 أبريل 2023، ليست أمرًا عاديًا.

وقال الأنصاري: "الصين هي الدولة الوحيدة التي لها نفوذ كبير على إيران".

وأضاف "إذا لم تفِ طهران بوعودها ، فإن النظام الإيراني سيحاصره أكبر حليف له ، وهو الصين. لذا في كلتا الحالتين ، الصفقة إيجابية".

أزمة لبنان

يقدر أن 75٪ من سكان لبنان يعيشون في فقر. تقترب البلاد من الانهيار المالي وليس لها رئيس حاليًا ، حيث لا تستطيع الأحزاب السياسية الرئيسية الاتفاق على مسار للمضي قدمًا لإجراء انتخابات وطنية جديدة.

ولذا، مع عدم وجود تصعيد بين السعودية وإيران، فهناك أمل في أن تنخفض المشكلات، مما يؤثر بشكل إيجابي على لبنان والمنطقة .