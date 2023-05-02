عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب الريادة: الحوار الوطني ناقش جميع تحديات الدولة المصرية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن مجلس أمناء الحوار الوطني أعلنوا عن انطلاق وبدء الجلسة الافتتاحية للحوار في يوم الأربعاء القادم، موضحًا أن الحوار الوطني رسالة لكل المشككين الذين كانوا يقولون: «الحوار لن يتم ولم يبدأ، وأن المدة طالت»، لافتًا إلى: «أي حوار أو اجتماع أو مؤتمر إذ لم يتم الإعداد له جيدًا تكون المخرجات الخاصة به غير إيجابية».  

وأضاف «حسنين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، أن  كل قوى المجتمع المصري تشارك في الحوار الوطني، سواء قوى سياسية  ونقابات ومفكرين وأدباء ورجال الاقتصاد وغيرهم في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يضم كل أطياف المجتمع المصري من أجل التحاور ودراسة كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في مختلف القضايا والملفات، موضحًا أن المجالات التي يعيشها أي مجتمع تكون سياسية واقتصادية واجتماعية.

وتابع رئيس حزب الريادة، أن طول المدة بسبب التجيهزات الخاصة بالحوار الوطني، إذ أنه في البداية كان الحوار عبارة عن 3 ملفات اقتصادي واجتماعي وسياسي، ثم تحول إلى لجان، واللجان تحولت لموضوعات، وكل هذا يستغرق فترة زمنية طويلة  ودراسة.

اطياف المجتمع اجتماع الدولة المصرية الجلسة الإفتتاحية المجتمع المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل

حرمان لمدة عام وغرامة.. عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من مباراة السوبر

آخر كلام.. الغندور يكشف حقيقة تراجع الزمالك عن الانسحاب من السوبر المصري

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

تركيا تعلن إتاحة منح تأشيرة الدخول لمواطنيها إلى مصر

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

حرب كبيرة.. روسيا تقاتل من أجل السيطرة على باخموت رغم خسائرها

بسبب "فوتوسيشن اليوجا".. إحالة مسئولي آثار كوم الشقافة ومشرفي الأمن للتحقيق

التموين: استلام 685 ألف طن قمح عبر 420 موقعاً على مستوي الجمهورية

انشقاق 7 ضباط و 468 جنديا عن قوات الدعم السريع

باست إيده أثناء اللايف.. موقف صيدلانية وبلوجر شهيرة يثير الإعجاب

مفتي الجمهورية يلقي محاضرة تاريخية بجامعة أليجرا الهندية العريقة.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين تحت الأرض| حكاية غرفة الكنز تحت عقار 34 بالمهندسين.. من صاحبها؟

احذر.. القيلولة الطويلة تصيبك بأمراض خطيرة

رئيس الأركان يشهد مشروع أمان -2 لإدارة الإشارة

قلق على السوشيال ميديا بسبب انتشار علامات البطيخ الفاسد

فيديو

حكاية بنتين ضحكوا في جنازة مصطفى درويش | ما مصيرهما ؟

موجة حارة تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

الذهب يتراجع ومفاجأة في سعر الدولار | تفاصيل

شيري عادل: أنا غيورة وبكيت بسبب طارق صبري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ