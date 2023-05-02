رئيس حزب الريادة: الحوار الوطني ناقش جميع تحديات الدولة المصرية

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن مجلس أمناء الحوار الوطني أعلنوا عن انطلاق وبدء الجلسة الافتتاحية للحوار في يوم الأربعاء القادم، موضحًا أن الحوار الوطني رسالة لكل المشككين الذين كانوا يقولون: «الحوار لن يتم ولم يبدأ، وأن المدة طالت»، لافتًا إلى: «أي حوار أو اجتماع أو مؤتمر إذ لم يتم الإعداد له جيدًا تكون المخرجات الخاصة به غير إيجابية».

وأضاف «حسنين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، أن كل قوى المجتمع المصري تشارك في الحوار الوطني، سواء قوى سياسية ونقابات ومفكرين وأدباء ورجال الاقتصاد وغيرهم في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يضم كل أطياف المجتمع المصري من أجل التحاور ودراسة كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في مختلف القضايا والملفات، موضحًا أن المجالات التي يعيشها أي مجتمع تكون سياسية واقتصادية واجتماعية.

وتابع رئيس حزب الريادة، أن طول المدة بسبب التجيهزات الخاصة بالحوار الوطني، إذ أنه في البداية كان الحوار عبارة عن 3 ملفات اقتصادي واجتماعي وسياسي، ثم تحول إلى لجان، واللجان تحولت لموضوعات، وكل هذا يستغرق فترة زمنية طويلة ودراسة.