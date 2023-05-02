ضياء الدين داوود: تربيت على الانحياز للناس في القضايا السياسية والاجتماعية

قال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، عن نشأته، قائلا: “أنا من مواليد عام 1975، وكان لأسمه نصيب من تشكيل وجدانه، معلقا ”أنا ابن شقيق الراحل ضياء الدين داوود"، وعندما ولد كان عمه خلف قبضان السجن في خلافه الشهير مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات فيما سمي بأزمة مايو، والتي قضى بسببها عقوبة مدتها 10 سنوات" ؛ معلقا " أنا تربيت على الانحياز للناس في القضايا السياسية والاجتماعية".

وأشار عضو مجلس النواب: " أنه ولد في دمياط بلد ؛ مضيفا أنه بلد له زخم كبير، وتربى وأنحدر من أسرة عاصرت تقلبات سياسية كثيرة، حيث أيدت أسرته ثورة 23 يوليو، وكان عمه أمين للاتحاد الاشتراكي، وعضوا بمجلس الأمة في دوري 1964 و1968، واختاره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بعد أول حكومة مدنية شُكلت في عام 1968 وزيرا للشئون الاجتماعية حتى وقع الخلاف الشهير مع الرئيس السادات، .