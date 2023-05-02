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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اعتماد انسحاب الزمالك من السوبر في حالة واحدة.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، موقف اتحاد الكرة من اعتماد انسحاب فريق الزمالك من خوض لقاء السوبر المصري ضد الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" مصدر باتحاد الكرة: لن نتعامل مع تصريحات إعلامية أو فيديوهات.. لن يعتد باعتذار الزمالك عن عدم خوض السوبر إلا مع وصول خطاب رسمي لنا".

أحمد حسن

 


كان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن أمس الإثنين، انسحاب الفريق من خوض لقاء السوبر، وذلك بعد إعلان لجنة الاستئناف، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

 

بيان اتحاد الكرة بشأن اجتماع لجنة الاسئتناف

 

انتهت الآن لجنة الإستئناف (التظلمات) برئاسة المستشار  عادل الشوربجى، وعضوية كل من:
- السيد المستشار / محمود علاء الدين، مساعد وزير العدل السابق 
- السيد المستشار / عمر الفاروق إسماعيل، مساعد وزير العدل السابق
من نظر الاستئنافات الأربعة المقدمة من النادى الأهلى واللاعب / محمود عبد المنعم (كهربا) ونادى الزمالك بشأن العقوبات الصادرة من لجنة الإنضباط والقيم والأخلاق.


وكذلك مناقشة الدعوى القضائية المستعجلة رقم 48268 أمام القضاء الادارى بالطعن على تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق والقرارات الصادرة منها.


وقررت اللجنة الآتى:
وقف نظر الإستئنافات الأربعة وكذلك القرارات المطعون عليها الصادرة من قبل لجنة الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل المحدد لها جلسة 14 / 5 / 2023 في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء إدارى.

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