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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خبطه وهو بيعدي.. دفن جثة طالب لقى مصرعه في حادث بـ الجيزة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

صرحت جهات التحقيق في الجيزة، بدفن جثمان طالب لقى مصرعه في حادث مروري في كوبري ترسا بمنطقة الهرم، بعد توقيع الكشف الطبي عليه.

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تفاصيل مصرع طالب في حادث بـ الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة افاد بوقوع حادث مروري ومصرع شخص جراء الحادث، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

بالإنتقال والفحص، كشفت معاينة وتحريات أجهزة أمن الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء عبور الطالب 13 سنة كوبري ترسا صدمته سيارة يقودها موظف، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق في الجيزة.

وتم ضبط قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم وجرى استكمال الاجراءات القانونية.

الجيزة حادث مروري كوبري ترسا مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث

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