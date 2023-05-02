عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على قائمة الفئات المشاركة بالحوار الوطني| تفاصيل

مجلس الحوار الوطني
مجلس الحوار الوطني

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، قائمة الفئات المشاركة بالحوار الوطني، أعضاء مجلس أمناء الحوار والمقررين والمقررين المساعدين باللجان.

وأضاف أن القائمة تشمل أعضاء لجنة العفو الرئاسي، ومقدمي المقترحات بقضايا الحوار الوطني، منظمات المجتمع المدني، الشباب من القوى السياسية المختلفة، والإعلاميين، ورجال الدين ورؤساء الجامعات والمراكز وأعضاء مجلس الشيوخ.

وقال مجلس الحوار الوطني، إنه على طاولة واحدة، ويجتمع ممثلو كافة فئات المجتمع المصري ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني الأربعاء القادم 3 مايو 2023 يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.


 

الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. براءة ممدوح حمزة من تهمة التحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة

لف وارجع تاني.. هل يواجه الأهلي بيراميدز بدلا من الزمالك بالسوبر المصري|القصة الكاملة

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

ملايين تحت الأرض| حكاية غرفة الكنز تحت عقار 34 بالمهندسين.. من صاحبها؟

اعتماد انسحاب الزمالك من السوبر في حالة واحدة.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على انسحاب الزمالك من السوبر.. خاص

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

ترشيحاتنا

يستعد لـ بروكسي.. خالد الغندور يؤكد اعتذار الزمالك عن السوبر.. شاهد

بابتسامة عريضة | محمود كهربا يمازح جمهوره من المطار

الخميس 33 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

نقابة الصيادلة تعلن زيادة 350 جنيها بمعاش أعضاء المهن الطبية

أول تعليق من روسيا علي خطة البابا فرنسيس لإنهاء حرب أوكرانيا

فشل كبير.. الكشف عن موعد تخلي أمريكا عن أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور منة عرفة به.. فنانات أثرن الجدل بالبرنص

تحاكي لوحات تباع بالملايين.. لن تصدق إبداع أنثي غراب في الرسم

8 علامات تؤكد إصابتك بـ الشخصية الانعزالية

انا غيورة وبكيت بسببه.. صور لـ شيري عادل وطارق صبري حديث السوشيال ميديا

فيديو

الزراعة تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق | تفاصيل

الزمالك ينسحب من مباراة السوبر المصري أمام الأهلي .. ما العقوبة المنتظرة؟|فيديوجراف

آخرهم مصطفى درويش.. هؤلاء النجوم توفوا بسبب السكتة القلبية / فيديو جراف

حكاية بنتين ضحكوا في جنازة مصطفى درويش | ما مصيرهما ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ