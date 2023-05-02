تعرف على قائمة الفئات المشاركة بالحوار الوطني| تفاصيل

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، قائمة الفئات المشاركة بالحوار الوطني، أعضاء مجلس أمناء الحوار والمقررين والمقررين المساعدين باللجان.

وأضاف أن القائمة تشمل أعضاء لجنة العفو الرئاسي، ومقدمي المقترحات بقضايا الحوار الوطني، منظمات المجتمع المدني، الشباب من القوى السياسية المختلفة، والإعلاميين، ورجال الدين ورؤساء الجامعات والمراكز وأعضاء مجلس الشيوخ.

وقال مجلس الحوار الوطني، إنه على طاولة واحدة، ويجتمع ممثلو كافة فئات المجتمع المصري ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني الأربعاء القادم 3 مايو 2023 يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.



