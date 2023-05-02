إزاي تبعت رسالة بريد إلكتروني مباشرة من google docs

توفر خدمة جوجل الكثير من المزايا لعملاءها منها إرسال بريد إلكتروني مباشرة من خلال محرر مستندات جوجل Google docs.

ووفقا لتقرير موقع gizchina قدمت العلامة التجارية الشهيرة المملوكة للشركة الأم Alphabet مؤخرًا ميزة تتيح للمستخدمين إرسال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من محرر مستندات Google، والأكثر روعة من ذلك هو قدرتك حاليا على إرسال ما كتبته على محرر المستندات كـ ملف مرفق attachment من خلال التطبيق نفسه.

كيفية إرسال رسائل بريد إلكتروني من Google Docs

إذا كنت بحاجة إلى إرسال بريد إلكتروني على وجه السرعة، جوجل اختصرت عليك الطريق، ويمكنك فعل ذلك وأنت ما زلت في محرر المستندات وفي عدة خطوات بسيطة وسهلة، كالتالي:

افتح ملف مستندات Google أو أنشئ مستندًا جديدًا

انتقل إلى Insert ثم اختر Building blocks ثم اختر مسودة البريد الإلكتروني Email draft

أكمل جميع الحقول الفارغة في المستند ، وقم بكتابة بريدك الإلكتروني ، وانقر فوق علامة الـ M الزرقاء.

Google docs

سوف تظهر لك نافذة، انتهي من التعديلات الإضافية إذا لزم الأمر ثم انقر فوق إرسال

سيتم إرسال رسالة البريد الإلكتروني باستخدام حساب Gmail الذي سجلت الدخول إليه.

كيفية إرسال ملف Google docs كرسالة بريد إلكتروني

انتقل إلى ملف File > بريد إلكتروني Email > إرسال هذا الملف بالبريد الإلكتروني Email this file

أكمل جميع الحقول الفارغة التي تظهر لك.

Google docs

اختر تنسيق المستند المرفق (PDF أو Microsoft Word أو مستندات Google) أو حدد عدم إرفاق Don’t attach

وبالنهاية انقر فوق زر إرسال.