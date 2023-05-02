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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كل الدعم.. نجم زملكاوي سابق يعلق علي الانسحاب من مباراة السوبر

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

علق تامر عبد الحميد، لاعب نادي الزمالك السابق، على قرار نادي الزمالك بعد الانسحاب من لقاء السوبر أمام الأهلي.

وكتب دونجا فى تغريدة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "كل الدعم"

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن عن اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، وذلك في مقطع فيديو له عقب الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر يوم الجمعة المقبل في ملعب محمد بن زايد  بـ أبو ظبي.

إدارة النادي التظلمات الزمالك بطل الدوري بطولة كأس السوبر تامر عبد الحميد رئيس نادي الزمالك كهربا لاعب النادى الأهلى

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