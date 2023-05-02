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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري يبحث في اتصال هاتفي مع ممثل الاتحاد الأوروبي الوضع بالسودان

صدى البلد

صرح  السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً مساء اليوم من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للتشاور والتنسيق بشأن التطورات الجارية في السودان.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال تناول الجهود المبذولة والاتصالات الجارية حتى تاريخه بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار حقناً لدماء الشعب السوداني الشقيق، كما تم التطرق إلى الأوضاع الإنسانية في السودان وسبل دعم وتعزيز قدرات الدول الحدودية المتلقية للمواطنين السودانيين النازحين من الاقتتال الدائر.

 

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن المسئول الأوروبي أعرب من جانبه عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر منذ اليوم الأول للتوصل لوقف لإطلاق النار في السودان، بالإضافة إلى الجهود التي اضطلعت بها في استقبال وتسهيل إجلاء الآلاف من مواطني الدول الأوروبية والأجنبية عبر أراضيها، بالإضافة إلى استضافتها للمواطنين السودانيين، واتفق الطرفان في نهاية الاتصال على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة في إطار جهود التوصل الى حل للأزمة.

اتحاد الأوروبى إطلاق النار التطورات الجارية فى السودان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد الشعب السوداني الشقيق

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