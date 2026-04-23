تصعيد هرمز يربك الأسواق العالمية.. تحذيرات من موجة اضطرابات تضرب الطاقة والاقتصاد

حذر الدكتور رمضان أبو جزر من تداعيات التصعيد المتواصل في منطقة مضيق هرمز، مؤكدًا أن استمرار التهديدات المرتبطة بالملاحة البحرية يفاقم التأثيرات الاقتصادية السلبية على مستوى العالم، في ظل ارتباط إمدادات الطاقة بالممرات الحيوية.

حركة الأسواق العالمية

وأوضح، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن الصراع القائم لم يعد مجرد مواجهة سياسية أو عسكرية، بل تحول إلى عامل مؤثر بشكل مباشر في حركة الأسواق العالمية، خاصة مع تزايد الحديث عن استخدام المضائق الاستراتيجية كأداة للتحكم في أسعار الطاقة.

فترات التهدئة وتحسن الأوضاع

وأشار إلى أن التوقعات التي ربطت بين فترات التهدئة وتحسن الأوضاع الاقتصادية لم تتحقق، إذ استمرت حالة التذبذب وعدم الاستقرار، ما انعكس على المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.

استمرار الأزمة كوسيلة للضغط

وأضاف أبو جزر أن الولايات المتحدة تنظر إلى استمرار الأزمة كوسيلة للضغط داخل سوق الطاقة، والتأثير على الدول المستفيدة من النفط الخليجي، رغم ما يسببه ذلك من أضرار لبعض الحلفاء، خاصة في ظل اضطرابات الملاحة في الممرات الحيوية.

حركة الملاحة كورقة ضغط استراتيجية

وفي المقابل، لفت إلى أن إيران تعتمد على تهديد حركة الملاحة كورقة ضغط استراتيجية، من خلال التأثير على تدفقات النفط العالمية، ما ينعكس بدوره على استقرار الأسواق الدولية.

التوتر المتصاعد في أمن الملاحة

وأكد أن التوتر المتصاعد في أمن الملاحة قد يفتح الباب أمام فرض قواعد اشتباك جديدة في المنطقة، إلا أن موازين القوى تظل مرتبطة بالوجود العسكري الأمريكي وقدرته على فرض معادلات مختلفة على الأرض.