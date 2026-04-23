صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة المنتصرين للتنمية
جهاز تنمية المشروعات يفتتح معرض صنع في دمياط للأثاث بالقاهرة بمشاركة 80 مشروعاً
مصر توقع اتفاق توريد خام الفوسفات مع شركة صينية لتشغيل مجمع أسمدة بالعين السخنة
خالد الجندي: الزواج العرفي تدليس.. واللي يعمله في السر مش اسمه جواز.. فيديو
تصعيد ناري من إيران: أمريكا لا تجرؤ على الاقتراب من مضيق هرمز.. واحتجزنا 3 سفن
نجوم الفيلم التسجيلي حراس الرمال: سيناء كتاب تاريخ.. واللى اتكتب بالدم عمره ما هيتنسي
رسائل عاجلة من الإسكان.. موعد سداد أقساط “سكن لكل المصريين 7”
ثروت سويلم: رابطة الأندية تدعم الزمالك في نهائي الكونفدرالية
"بحب أفرح الناس".. أول ظهور لأبو إسلام صاحب نقطة المليون جنيه في حفل زفاف عروسين بالمحلة..شاهد
وضعت عليها الملابس بالدولاب.. الإعدام شنقًا للمتهمة بإنهاء حياة ابنتها الرضيعة بالبحيرة
خلاف على 1500 جنيه يتحول إلى جريمة قـ.تل في كرداسة
مصر تبدأ خطوات إعداد الاستراتيجية الثانية لحقوق الإنسان بحوار مجتمعي واسع.. شاهد
تصعيد هرمز يربك الأسواق العالمية.. تحذيرات من موجة اضطرابات تضرب الطاقة والاقتصاد

محمد البدوي

حذر الدكتور رمضان أبو جزر من تداعيات التصعيد المتواصل في منطقة مضيق هرمز، مؤكدًا أن استمرار التهديدات المرتبطة بالملاحة البحرية يفاقم التأثيرات الاقتصادية السلبية على مستوى العالم، في ظل ارتباط إمدادات الطاقة بالممرات الحيوية.

حركة الأسواق العالمية

وأوضح، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن الصراع القائم لم يعد مجرد مواجهة سياسية أو عسكرية، بل تحول إلى عامل مؤثر بشكل مباشر في حركة الأسواق العالمية، خاصة مع تزايد الحديث عن استخدام المضائق الاستراتيجية كأداة للتحكم في أسعار الطاقة.

فترات التهدئة وتحسن الأوضاع

وأشار إلى أن التوقعات التي ربطت بين فترات التهدئة وتحسن الأوضاع الاقتصادية لم تتحقق، إذ استمرت حالة التذبذب وعدم الاستقرار، ما انعكس على المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.

استمرار الأزمة كوسيلة للضغط 

وأضاف أبو جزر أن الولايات المتحدة تنظر إلى استمرار الأزمة كوسيلة للضغط داخل سوق الطاقة، والتأثير على الدول المستفيدة من النفط الخليجي، رغم ما يسببه ذلك من أضرار لبعض الحلفاء، خاصة في ظل اضطرابات الملاحة في الممرات الحيوية.

حركة الملاحة كورقة ضغط استراتيجية

وفي المقابل، لفت إلى أن إيران تعتمد على تهديد حركة الملاحة كورقة ضغط استراتيجية، من خلال التأثير على تدفقات النفط العالمية، ما ينعكس بدوره على استقرار الأسواق الدولية.

التوتر المتصاعد في أمن الملاحة

وأكد أن التوتر المتصاعد في أمن الملاحة قد يفتح الباب أمام فرض قواعد اشتباك جديدة في المنطقة، إلا أن موازين القوى تظل مرتبطة بالوجود العسكري الأمريكي وقدرته على فرض معادلات مختلفة على الأرض.

