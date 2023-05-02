قريبا.. أحمد حلمي ضيف راديو إنرجي بعد اختياره نجم شهر مايو

اختارت محطة راديو إنرجي 92.1، الفنان أحمد حلمي ليكون نجم شهر مايو، احتفاء بمسيرته الفنية الكبيرة والناجحة على مدار السنوات الماضية.





أحمد حلمي يعد واحدا من أنجح فناني وكوميدياني جيله، وقدم العديد من الأفلام التي تركت علامة مهمة في السينما المصرية منها 1000 مبروك، آسف على الإزعاج، زكي شان، ميدو مشاكل، عسل أسود، وكان آخر أفلامه “واحد تاني” الذي حقق إيرادات عالية.



تخصص محطة راديو إنرجي كل شهر للاحتفاء بأحد النجوم والفنانين، وجرت العادة أن يقع الاختيار على فئة المطربين والمغنيين، ولكن الاستثناء في شهر مايو كان لأحمد حلمي الذي قدم أيضا أعمال غنائية عديدة على هامش الحملات الدعائية لأفلامه.