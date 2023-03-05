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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحت الوصاية .. أحمد حلمي يدعم زوجته منى زكي

مني زكي
مني زكي

نشر النجم أحمد حلمي البوستر الدعائي لمسلسل "تحت الوصاية"، التي تقدمه زوجته النجمة منى زكي في دراما رمضان 2023".


ونشر أحمد حلمى أفيش المسلسل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "بالتوفيق والنجاح الكبير".

وظهرت منى زكي علي البوستر  بملابس بسيطة وحجاب، وتجلس امام البحر، وتجلس معها فتاة في عمر عامين ويستند على ظهرها صبي في عمر 10 سنوات، نال اعجاب متابعيها.


ويشارك في بطولة تحت الوصاية كلاً من دياب، ونسرين أمين، ورشدي الشامي وعلي الطيب ومها نصار، وغيرهم الكثير من الفنانين، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

 

IMG_٢٠٢٣٠٣٠٥_٢٣٠٦٠٩
IMG_٢٠٢٣٠٣٠٥_٢٣٠٦٠٩
منى زكى النجم أحمد حلمي رمضان 2023 مسلسل تحت الوصاية دراما رمضان 2023

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