تحت الوصاية .. أحمد حلمي يدعم زوجته منى زكي

نشر النجم أحمد حلمي البوستر الدعائي لمسلسل "تحت الوصاية"، التي تقدمه زوجته النجمة منى زكي في دراما رمضان 2023".



ونشر أحمد حلمى أفيش المسلسل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "بالتوفيق والنجاح الكبير".

وظهرت منى زكي علي البوستر بملابس بسيطة وحجاب، وتجلس امام البحر، وتجلس معها فتاة في عمر عامين ويستند على ظهرها صبي في عمر 10 سنوات، نال اعجاب متابعيها.



ويشارك في بطولة تحت الوصاية كلاً من دياب، ونسرين أمين، ورشدي الشامي وعلي الطيب ومها نصار، وغيرهم الكثير من الفنانين، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.