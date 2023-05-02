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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يتراجع الأبيض؟ .. 4 أسباب تعيد الزمالك للعب مباراة السوبر المصري

الزمالك
الزمالك

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات أمام النادي الأهلي .

وخاطب اتحاد الكرة المصري ، نادي الزمالك لحسم موقفه بشكل رسمي وعاجل بشأن المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي المقرر إقامته في الامارات يوم الجمعه 5 مايو الجاري .

وجاء خطاب اتحاد الكرة بضرور رد نادي الزمالك في موعد أقصاه اليوم لحسم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري .

وعلي جانب أخر وافقت 3 أندية على خوض مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي مساء الجمعة المقبل بأبو ظبى بالامارات بدلا من نادي الزمالك .

ووافقت أندية بيراميدز وطلائع الجيش و فيوتشر على خوض اللقاء أمام الأهلي فى حالة استمرار اعتذار الزمالك عن خوض المباراة بسبب أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا.

آسباب تهدد انسحاب الزمالك :-

حسب لائحة بطولة السوبر، إذا إعتذر الزمالك في  خطاب رسمي عن المشاركة في بطولة السوبر فإنه سيتم تغريمه 500 ألف جنيه فقط

أما في حالة إنسحابه فسيتم تغريمه مليون جنيه وحرمانه من المشاركة في السوبر المقبل،

وفي حالة اعتذار الزمالك أو إنسحابة فإنه يخسر المكافأة مالية المقدره بـ  15.5 مليون جنيه (نصف مليون دولار) في حالة خسارة البطولة .

وفي حالة الفوز فإنه يحصل على 31 مليون جنيه (مليون دولار) مكافأة البطولة من مجلس أبو ظبي.

كل هذه الأسباب قد تدفع الزمالك لإعادة حساباته من أجل خوض مباراة السوبر أمام الأهلي. 

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