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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

هدى الأتربي
هدى الأتربي

التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنانة هدى الاتربي وكشفت لنا عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل سره الباتع، وكواليس اصابتها اثناء مشاهد المعارك، والمختلف الذي وجدته في العمل مع المخرج خالد يوسف، وأصعب المشاهد التي واجهتها.


وقالت في تصريحات ل"صدى البلد": شخصية سعاد كانت أحد أصعب الأدوار التي قدمتها، ولكني أحببته كثيرا، وهو دور جديدا لم أقدم مثله، وما أسعدنى بهذه التجربة بشكل أكبر أنها قُدمت بشكل جيد على جميع النواحى: الكتابة، الإخراج، الملابس، والديكور، والإخراج.

وكانت عدسة صدى البلد بالفنانة هدى الأتربي وكشفت لنا عن كواليس تواجدها في مسلسل ضرب نار مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز والمواقف التي جمعتهما سويا في الكواليس، وعن النصائح التي وجهتها لها، وتحدثت عن سر لومها بأنها مسحت دموعها في أحد المشاهد.

وكانت قد أكدت الفنانة هدى الإتربي، أن العمل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز بـ “مسلسل ضرب نار”، رائع، مشيرة إلى أنها تشعر بفخر كبير وسعادة بالغة بنجاح الفنانة المصرية بشكل عام.

وقالت هدى الإتربي، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أنها كسيدة تقدم قضايا المجتمع جزء مهم من نسيج المجتمع.

وتابعت الفنانة هدى الإتربي: أتمنى وأتطلع إلى أن أكون من الممثلات أصحاب الرسالة الفنية التى تترك أثرا فى قلوب المشاهدين.

 

الفنانة هدي الأتربي الفنانة ياسمين عبدالعزيز المخرج خالد يوسف مسلسل ضرب نار مسلسل سره الباتع ياسمين عبد العزيز

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