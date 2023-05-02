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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آخرها 7a الجديد.. جوجل تلغي هواتف سلسلة A من الفئة المتوسطة

Google Pixel 7a
Google Pixel 7a

تتحضر شركة  جوجل  Google الأمريكية لمؤتمرها I / O المقام في 10 مايو الجاري، ستزيح الستار فيه عن جهازين جديدين بواحد منهم Google Pixel 7a. 

ووفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، أدخلت جوجل  في جهازها الجديد عددا من التحديثات بالمقارنة مع الموديل السابق عليه Pixel 6a الذي حقق نجاحًا كبيرًا في فئة الهواتف متوسطة المدى والقيمة والتي غالبا ما يفضلها مستهلكي الطبقة المتوسطة ذوي الميزانية المحدودة، ومع ذلك، أفادت مصادر مطلعة أن هذا سيكون آخر هاتف ذكي من سلسلة A متوسطة المدى من Google.

Google Pixel 7a

يقول الخبير التقني Yogesh Brar إن جوجل قد تطلق اثنين من الهواتف الذكية الرائدة ذات التصميمات الجذابة وجهاز واحد قابل للطي في المستقبل، وبنى توقعاته على أساس السعر المتزايد والميزات المتقدمة لجهاز  Pixel 7a  القادم الشبيهة إلى حد كبير بالهواتف الرائدة بدلا من الفئة المتوسطة، مع أحدث معالج Tensor ، والشحن اللاسلكي ، وشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز. 

تشير التقارير الأخيرة إلى أن سعر جوجل بيكسل Pixel 7a القادم سيبلغ 702 دولارًا كنديًا ، بينما تم إصدار Pixel 7 بسعر 779 دولارًا كنديًا.

في حين أن إلغاء خطوط إنتاج هواتف فئة الـ A- هو احتمال وارد وليست معلومات مؤكدة، إلا أن البعض يؤكد أنه قرار غير صائب التخلي عن هذه الفئة المهمة والحيوية، عدم تقديم الـ A هو فرصة ضائعة على جوجل.

أجرت العلامة التجارية عدة تغييرات كبيرة على عروضها المقدمة من الفئة A منذ طرحها في عام 2019 وإلى الآن مع تطوير مستمر، بدءًا من Pixel 3a و Pixel 3a XL. لذلك خطوة إلغاء السلسلة ليست مفاجأة بالكامل لأن الشركة تعتمد نهج التغيير.

مواصفات Pixel 7a

حسب التسريبات السابقة سيكون هاتف Google Pixel 7a مع شاشة عرض لوحة   OLED مقاس 6.1 بوصة تقدم دقة وضوح FHD + مع معدل تحديث 90 هرتز.

يتم تشغيل الهاتف الجديد من جوجل بواسطة معالج  Tensor G2 الخاص بشركة جوجل، وهو نفس المعالج الموجود أيضًا في Pixel 7 و Pixel 7 Pro.، مقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت رام LPDDR5 ومساحة تخزين 128 جيجا بايت روم UFS 3.1.

تحذير عاجل من جوجل لجميع المستخدمين

شوف الصور الأولى لهاتف جوجل Pixel Fold القابل للطي وأعرف مواصفاته

بالنسبة لإمكانيات التصوير، سيكون هناك مستشعر رئيسي في اللوحة الخلفية بدقة 64 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري OIS وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 10.8 ميجابكسل. يحزم جهاز جوجل وحدة بطارية سعة 4400 مللي أمبير يمكن أن تدوم حتى 72 ساعة ، ومن المتوقع أيضًا أن تدعم قدرة الشحن السلكية واللاسلكية بقوة 20 وات ، مع نظام تشغيل أندرويد 13.

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