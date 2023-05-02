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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الهند تحظر 14 تطبيقا بسبب التحريض على الإرهاب

الهند تحظر 14 تطبيق
الهند تحظر 14 تطبيق بسبب التحريض على الإرهاب

حظرت الحكومة الهندية 14  تطبيقًا  للهاتف المحمول، بعد أن أفادت معلومات مؤكدة من وكالات الاستخبارات بأن هذه التطبيقات كانت تستخدم من قبل الإرهابيين في كشمير للتواصل مع مؤيديهم ونشر مواد دعائية إرهابية، حسب مزاعمها. 

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني تأتي هذه الخطوة وفقًا للمادة 69 أ من قانون تكنولوجيا المعلومات في الهند، والتي تخول الحكومة سلطة منع الوصول إلى أي معلومات تعتبر تهديدًا للأمن القومي.

الهند تحظر 14 تطبيق بسبب التحريض على الإرهاب

التطبيقات  الـ 14 التي تم حظرها في الأول من مايو الجاري ليس لها ممثلون في الهند ، مما يجعل من الصعب تعقب الأنشطة التي تحدث على التطبيق. 

ترفع هذه الخطوة العدد الإجمالي للتطبيقات المحظورة من قبل الحكمة الهندية إلى 288 ، مع عمليات الحظر السابقة التي تستهدف التطبيقات التي لها اتصالات بالصين، والتي اعتبرتها الحكومة تمس سيادة الهند وسلامتها.

تتنوع  التطبيقات  المحظورة مؤخرا وتشمل تطبيقات المراسلة والدردشة الشائعة مثل IMO و Element و Threema ، بالإضافة إلى تطبيقات مشاركة الملفات والتخزين مثل Mediafire. يشمل الحظر أيضًا التطبيقات التي تقدم تشفيرًا شاملاً ، مثل Enigma و Wickrme و Crypviser ، والتي تحظى بشعبية خاصة بين الذين يريدون خصوصية كبيرة.

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في السطور التالية القائمة الشاملة للتطبيقات المحظورة:

Crypviser

Enigma

Safeswiss

Wickrme

Mediafire

Briar

BChat

Nandbox

Conion

IMO

Element

Second line

Zangi

Threema

سبق وحظرت الحكومة الهندية 59 تطبيقًا للهاتف المحمول في يونيو 2020 ، و 118 تطبيقًا، بما في ذلك PUBG Mobile في سبتمبر 2020 ، و 43 تطبيقًا شاملة  AliExpress للتجارة الإلكترونية في نوفمبر 2020 ، و 54 تطبيقًا منها Garena's Free Fire المدعوم من Tencent في فبراير 2022.

الهند الإرهاب Enigma Safeswiss PUBG MOBILE AliExpress Tencent

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