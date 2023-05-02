الهيئة العربية للمسرح تنعيه.. معلومات عن الفنان شريف فاروق بعد رحيله

أعلن المخرج ناصر عبد الرحمن، عن وفاة الفنان شريف فاورق اليوم، وذلك في منشور له عبر فيسبوك، وشارك صورا له مع الدكتورة إيناس عبد الدايم.

ونشر المخرج المسرحي ناصر عبد المنعم مجموعة صور للفنان شريف فاروق وعلق عليها قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا الصديق الفنان شريف فاروق».

وحرص عدد كبير من أصدقاء شريف فاروق على المشاركة في نعيه عبر فيسبوك، بعد رحيله المفاجيء، وهو واحد من الممثلين الذين بدأوا مشوار حياتهم في للمسرح منذ سنوات طويلة.

شارك شريف فاروق في عدد من العروض المسرحية منها صانع البهجة، أحدب نوتردام، الطوق والإسورة، وغيرهم.

ونعت الهيئة العربية للمسرح بدولة الإمارات العربية المتحدة الفنان الراحل، ونشرت صورته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة: "وداعا شريف فاروق".