عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ أمين الفتوى يجيب

موت الفجأة
موت الفجأة

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال من سيدة تقول فيه "هل موت الفجأة من علامات الساعة؟

 

دعاء موت الغفلة وعلامات حسن الخاتمة .. أخبر عنه النبي بهذه الكلمات

الفرق بين موت الفجأة والغفلة .. أحدهما غضب من الله

 

هل موت الفجأة من علامات الساعة؟

 

وقال أمين الفتوى، في تصريح له، إن رسول الله يقول "إذا قربت القيامة كثر موت الفجاءة" وهذا علامة على اقتراب يوم القيامة، ولكن هذا لا يجعلنا نزهد في الدنيا ولا ننصرف عن العمل.

وأشار إلى أن الله تعالى يعطينا درس من موت الفجأة، بأن نزداد تقى ونزداد صراحة ونزداد تقربا إلى الله تعالى ونفهم قيمة الحياة وأننا لسنا مخلدون فيها.

وأوضح، أن الأمر كله بيد الله ولا أحد بيده شئ في هذه الدنيا فالله تعالى يقول للنبي (ليس لك من الأمر شئ) فهذه المواقف التي نمر بها ، ينبغي علينا أن نتعلم الدرس منها.

وتابع: وعلينا كذلك ألا نعترض او نسخط على ما يقدره الله لنا أو لغيرنا، فنرضي ونسلم بقضاء الله وقدره، فهذا سبيل النجاة في الدنيا والآخرة.

 

موت الفجأة

 

الله سبحانه وتعالى ينبه الأحياء من خلال موت الفجأة، فموت الفجأة ليس وسيلة للانتقام من الموتى، وليس من علامات سوء الخاتمة وإنما هو مجرد تنبيه لأولئك الذين هم على قيد الحياة ويهربون من ذكر سيرة الموت ويتغافلون عنه فعندما يموت أحدهم فجأة فإنه يضع الحقيقة أمامهم ويذكرهم بأن الموت قد يأتي في أي وقت، وليس له وقت معين.

إذا كان الإنسان خاشعًا ويخاف الله تعالى في جميع أمور حياته ومات فجأةً ولم يستطع أن ينطق الشهادة بلسانه إذا ربما يكون الذكر في قلبه أكثر، فليس هذا من سوء الخاتمة ، فالذكر للقلب أعظم من الذكر للسان .

وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن موت المفاجأة بأنه من علامات الساعة فى حديثه صلى الله عليه وسلم: (إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة).

 

دعاء موت الغفلة

 

لا إله إّلا الله الجليل الجبّار، لا إله إلّا الله الواحد القهّار، لا إله إلا الله الكريم الستّار، لا إله إلّا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له مسلمون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له عابدون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له قانتون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له صابرون، لا إله إلّا الله محمّد رسول الله، اللهمّ إليك فوّضت أمري وعليك توكّلت يا أرحم الرّاحمين.

ولكن الأولى أن يدعو الإنسان بما كان النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - يدعو به : عنْ عبد اللّه بن عُمر - رضي الله عنهما-قال : «كان منْ دُعاء رسُول اللّه- صلّى اللّهُ عليْه وسلّم-: «اللّهُمّ إنّي أعُوذُ بك منْ زوال نعْمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقْمتك، وجميع سخطك»، رواه مسلم.

 

موت الفجأة علامات الساعة دار الإفتاء الدنيا موت الغفلة دعاء موت الغفلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

أفشه يقترب من الرحيل عن الأهلي والانضمام للزمالك.. تفاصيل

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

ترشيحاتنا

بعد إنهاء موسمه مع ميتلاند.. لماذا رفض الزمالك عودة إمام عاشور؟

جمعيات تقاضي وكالة الطيران الأمريكية بسبب انفجار صاروخ.. ما القصة؟

ضربة مدوية لـ الدولار.. أحمد موسى: خطة لتخفيف الاعتماد على الورقة الخضراء

الفرص متاحة.. تفاصيل دعوة الرئيس السيسي اليابان والصين للاستثمار في مصر

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

الحق بسرعة.. خصم 70% على أسعار إم جي HS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أنظمة غذائية لعلاج مرضى الصرع

ملكة جمال السعودية تتصدر التريند.. 10 صور تبرز أناقة رومي القحطاني

أحمد السقا وكريم فهمي وأشرف زكي في عزاء مصطفى درويش

إدوارد وجمال ومدحت العدل ولقاء الخميسي.. أبرز الحضور في عزاء مصطفى درويش

فيديو

زين الدين زيدان يشترط ضم محمد صلاح للعودة إلى ريال مدريد.. فيديوجراف

الحبس في انتظارها.. بلوجر شهيرة تستغل السوشيال ميديا في التشهير بأطفالها «فيديوجراف»

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر.. مهلة أخيرة لحسم انسحاب الزمالك.. تفاصيل

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ