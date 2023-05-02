مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني: الإعفاءات الضريبية ليست دائما أفضل الحلول

قال النائب أحمد بهاء شلبي، مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن فكرة وجود إعفاءات ضريبية موضوع غير مطلوب أو دارج، نظرا لأن الممارسة وضحت أنه ليس أفضل حلا، ولكن يجب أن يكون هناك حوافز مربوطة بشكل كمي ونتائج لضمان وصولها للمستحقين.

وأضاف «شلبي»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أنه يجب الخروج في الحوار الوطني بأفكار تنعكس للمواطنين بنجاحات سريعة، لافتا أن المصنعين لديهم العديد من المشكلات والمصاعب، وينبغي الحفاظ عليه ودعمه.

وأشار إلى أنه حدث هناك تطور في الآليات الضريبية بداية من الفاتورة الإلكترونية، وهذا يكبد الممولين عبء زيادة للتجاوب مع هذا النظام، لافتا أن الطفرة التي أحدثتها الدولة في البنية التحتية ساهمت بشكل كبير في استقرار الصناعة.