جنرال أمريكي يكشف عواقب الضربات الروسية علي الجيش الأوكراني

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الطيران الروسي قام بتصفية ضباطًا مهمين من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير منشآت عسكرية استراتيجية في كييف.

وقال ماكجريجور، عبر قناته على “يوتيوب”: "بدأ الروس في البحث عن مجموعات كاملة بالأسلحة وناقلات الجند المدرعة، كان الهدف الأكثر أهمية هو محطة السكك الحديدية في كراماتورسك، جمع الأوكرانيون 200 طن من الذخيرة هناك”.

وأضاف: “لقد تم تديمر مستودع الأسلحة الأوكراني في كراماتورسك، وتصفية عدد كبير من القوات وخسر الجيش الأوكراني ما بين 20 إلى 40 مركبة قتالية، كما أصيبت مقرات تسعة ألوية أوكرانية مما أدى إلى تصفية الآلاف من العسكريين”.

وأوضح ماكجريجور، أنه “تم تصفية ضباط من كبار الشخصيات، الذين كانت كييف في حاجة ماسة إليها، في هذا المكان.. موتهم حرم الجيش من قادة أكفاء”.