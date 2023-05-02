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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو الغيط: التنظيمات الإرهابية هددت أمن مصر والدولة تمكنت من القضاء عليها

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان يتحدث عن زيادة أعداد القوات المسلحة في سيناء بصرف النظر عن اتفاقية السلام.

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أبو الغيط: الدول العربية ترغب في عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة


وأضاف أحمد أبو الغيط، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن التنظيمات الإرهابية في سيناء هددت أمن مصر، والدولة المصرية تمكنت من القضاء على هذه التنظيمات.

 

مجلس الأمن


وفي السياق نفسه أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى أن لن يحدث إصلاح لمنظومة مجلس الأمن الدولي.

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